祖高爾：紅軍退出冠軍角逐　高普告別倒數

對我來說，周中的結果意味著利物浦現在已經退出了英超冠軍爭奪戰，接下來他們餘下的比賽可當做成最後的高普告別之旅。我們知道高普將在今季結束後離開紅軍，但在今場另一方的教練席上，我們仍然不確定莫耶斯在韋斯咸的未來。

對於莫耶斯和韋斯咸來說，過去兩年的表現令人驚嘆，但最近確實有點感覺他們的美好時光即將迎來倒數。和利物浦一樣，我覺得韋斯咸的球季也已經提早結束了。由於在其排名附近的球隊都在爭奪歐洲賽席位並且擁有比賽場數的優勢，而他們早前也在歐霸盃出局，這支「錘仔幫」剩下來的比賽彷彿只是為了尊嚴而戰。

在對陣利華古遜後聯賽中被水晶宮大炒似乎是意料中事，在2024年的21場比賽中韋斯咸只贏得當中的4場，對這支東倫敦球隊來說，絕對想盡快將這個下半季的災難拋諸腦後。

另一邊廂，利物浦不敵他們的同市宿敵愛華頓，而且感覺他們已經像一個洩了氣的皮球般毫無生氣。這場敗仗過後，目前他們落後榜首的阿仙奴3分，而且比另一熱門曼城多踢兩場比賽。他們在過去幾周的表現，並不像取是一支衝冠軍的球隊，並且屢次大意失荊州，不敵下半版排名的球隊。

高普在今周六的頭場比賽中將面臨巨大的挑戰。作為一名前球員，我過去總是喜歡在落敗後立即踢下一周的早場比賽，因為這樣可以讓你減少無謂思考並立即反彈過來。而我確實覺得今場的情況將會大同小異，利物浦將重新拾回勝利的感覺，畢竟兩隊最近14次聯賽交鋒，利物浦贏了當中的13場，而可憐的韋斯咸在此14場期間只拿到了一共3分，因此我預計作客的紅軍作客能贏波而回。