外流港將　亞歷斯祖人在瑞典心繫港隊

香港足球代表隊去年於亞運足球打入四強，主力之一的亞歷斯祖 (Alex Jojo) 其後選擇外流至瑞典第二級別聯賽球隊奥迪沃特 (IK Oddevold)。亞歷斯祖期望爭取更多的上陣機會，再以海外比賽經驗成為港隊的一份子。

「當時『Hong Kong Sevens』 (港會七人賽) 提供咗一個舞台畀年輕球員發揮，我喺七人賽後收到咗前往葡萄牙嘅機會，喺嗰段日子見識到唔同嘅比賽水平，令自己下定決心。」曾於青年時期隻身前往葡萄牙球隊Vizela，亞歷斯祖接觸過其他國家的足球水平後，決定成為一位職業足球員。於葡萄牙度過一年後，亞歷斯祖選擇回到香港，加盟愉園正式展開其職業足球員之路，他認為自己當時作出了最佳選擇：「愉園喺戰術同比賽層面上都畀到我需要嘅嘢。」

作為亞運四強的主力成員之一，亞歷斯祖於賽事初期並未有想得太多，只希望能夠跟香港隊一同走得更遠。隨着港隊於杭州的表現再一次打動香港球迷，以至創立有史以來的最佳成績，亞歷斯祖認為是決心及團結成就佳績：「隊中好多球員都係由U隊開始就一齊比賽，彼此嘅關係建立得好好。球隊上下一心，加上教練嘅戰術編排同組織，令到我哋可以躋身四強。」

回想起亞運的日子，他覺得是其職業生涯中最美好的一段時光，更曾因此流下男兒淚：「喺對陣伊朗嘅比賽之後，我返到酒店房，忍唔住啲眼淚係咁喺我眼度流出嚟。」觸動他的不僅突破成績之成就，更有來自香港球迷的支持。在杭州回港後，亞歷斯祖不只一次在街上被不同球迷認出，有次更於電訊鋪換領電話咭時被職員認到，並寄語祝福。來自球迷的支持和認同，乃亞歷斯祖繼續前進的力量。

杭州亞運給予亞歷斯祖的，除了歷史最佳成績外，更令他得到瑞典球會的青睞。奥迪沃特於亞運後開始與「Jojo」接洽，在斟妥條件後，雙方最終於去年12月簽約。隻身到瑞典落班，伴隨着他的除了高強度的練習節奏外，更要面對冬天日照時間短的問題：「當時我覺得幾辛苦，就算係呢邊嘅本土球員，都會覺得呢邊嘅冬天相當難捱。」於短暫的適應期及季前準備後，亞歷斯祖認為自己已準備好，於隊內激烈的良性競爭下，爭取上陣時間：「呢邊嘅節奏同戰術體系相比起以往更快，你須要喺每課練習都保持專注，但我依然有信心爭取到上陣時間，作為一個球員，我須要上陣，同我亦都準備好喺場上傾盡全力。」

人在瑞典，心繫香港，Jojo希望憑目前的努力，博取到躋身港隊名單的機會。「我認為自己值得獲得一個機會，喺我心入面一直都好希望可以成為大港腳，依家嘅我可以打左、右閘，我期望能夠帶到喺歐洲嘅經驗返香港，為港隊出一分力。」

奥迪沃特球會所在地位於距離瑞典第二大城市哥德堡 (Gothenburg) 約一小時車程的小鎮Uddevalla，作為代表球隊，方會矢志建立一支為本地居民而戰的球隊。球會總監Mats Winblad指出，亞歷斯祖的性格是羅致他的最大原因：「亞歷斯祖係一位好專業嘅球員，喺呢幾個月嘅季前準備入面，你會見到佢一直都推動自己進步，呢點係我哋好着重嘅原則。」Mats續指：「我哋喺球員加盟之前，都會同個球員同佢嘅屋企人傾偈。傾過偈之後，我哋知道佢係一個好好品格嘅球員，通過唔同方面去觀察球員，令到我哋喺4年內都冇任何稱得上差嘅收購。」

經過連場季前熱身賽後，Mats謂對亞歷斯祖的表現感到鼓舞：「一般瑞典嘅聯賽喺戰術執行及節奏控制上都有更高嘅要求，而亞歷斯祖喺呢方面控制得好好，喺短時間內就有明顯進步，當然教練同其他球員從中都畀咗好多指示同鼓勵佢，大家都希望佢可以成功。」

奥迪沃特現時在聯賽榜以2勝1和1負排第四，作為一支升班球隊，成績有目共睹。亞歷斯祖於第一場後備上陣後，因受傷缺席了兩場賽事，傷愈的他上場已重返大軍名單。亞歷斯祖形容，要付出超過百分之百的努力才有機會成功：「呢度嘅人材好多，可能你會見到有第二級別級數嘅球員踢緊第四級；第一級別級數嘅球員踢緊第三級，反之亦然。喺呢個時候，專業度同喺練習、比賽嘅心態就會成為分野。」專業度的體現不止於球場上，而是對於自身境界的追求，以及對職業的尊重。專注於球場上甚至令其忽略相當多的場外風景：「如果你問我附近有咩景點或者好睇嘅地方，我係答你唔到！嚟到嘅呢幾個月，我好專注喺足球上面。練習前嘅熱身，喺練習中保持專注，練完波再健身同恢復練習，要尊重你嘅職業先可以得到回報。」

「即使依家喺瑞典落班之後，我仍然視自己為香港嘅一部分，我期望為港隊效力，係因為我知道呢個地方一直都有好支持我嘅球迷。而呢啲因素會繼續成為自己進步嘅後盾。」自出生後一直於香港居住的亞歷斯祖表示。「好感激有私訊我同一直關注我嘅香港球迷，我會繼續努力，向成為大港腳嘅目標進發！」

圖／文：方小肥