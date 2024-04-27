帆船亞運銅牌組合阿輝與祥傑　成功奪巴黎奧運資格

距離巴黎奧運開幕不足90日，港將把握最後機會衝刺，亞運帆船銅牌得主阿輝和祥傑，周五（26日）晚上報喜，在法國奧運周賽事成功取得49er項目的奧運資格，趕上奧運尾班車；連同早前貝俊龍已獲ILCA 7 單人帆船賽資格，港隊在今屆帆船項目共取得兩張奧運門票。

香港49er帆船代表隊Akira Sakai（阿輝）和Russell Aylsworth（祥傑）在法國耶爾舉行的第55屆法國奧運周帆船賽取得第7名，在這項最後一個資格賽上成功入圍奧運，與德國、比利時及巴西組合一齊獲得奧運入場券。阿輝與祥傑自2018年開始拍檔，上屆東京奧運未能取得資格，今屆終於可以圓奧運夢。

對於再有帆船運動員取得奧運資格，中國香港帆船運動總會感到非常驕傲，他們在官方社交平台宣布喜訊，並表示運動員的努力再次得到回報，同時證明香港帆船運動員非凡的實力。「我們在此感謝總教練Harris Tsolis和教練Rory Godman的教導、香港體育學院的悉心培育和港協暨奧委會的支持和協助，當然少不了是阿輝和祥傑付出的堅持和汗水，令我們整個帆船界感到光榮。」總會更希望港隊在巴黎可以爭取佳績：「資格賽只是起步，我們期待阿輝和祥傑在2024巴黎奧運舞台發光發亮！」

隨着帆船再添奧運資格，港隊目前在9個項目已累積了29張入場券。巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行。