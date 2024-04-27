曼聯密斟莫達執教　獨創「272」奇陣打救紅魔鬼

曼聯今季成績令人失望，參加下屆歐聯無望之餘，即使打入英足盃決賽，但4強對高雲地利，表現狼狽，令領隊坦哈格進一步備受批評，紅魔鬼今夏換帥機會愈來愈大。根據《Caught Offside》爆料，曼聯密斟博洛尼亞教練莫達領軍，呢位41歲意大利少帥獨創「272」奇陣，可能成為打救紅魔鬼嘅良方。

一直盛傳曼聯計劃換帥，人選包括施丹、拿高斯文、樸達、迪薩比、修夫基，最新消息指莫達都係目標之一。皆因呢位前意大利國腳今季帶領博洛尼亞創出佳績，排意甲第4位，好大機會取得下屆歐聯入場券，教波功力備受認同。

此外，莫達畢竟剛於教練生涯打出名堂，邀請佢加盟，肯定比施丹、修夫基等名帥容易。

莫達主攻型戰術，亦吸引曼聯管理層注意，事關呢位「戰術大師」曾經提出「272」奇陣，進攻時候可以將門將推前，甚至擔任中場球員角色。網民紛紛認為呢個「奇陣」非常適合曼聯，因為門將奧拿拿以擅長傳波及參與組織攻勢見稱，符合莫達心目中最理想門將人選，可以發揮呢位喀麥隆國腳最大潛力。

不過，莫達提出「272」陣式時候，仲係教緊巴黎聖日耳門青年軍，成為博洛尼亞教練後，當然唔會使出咁「前衞」戰術，唯一肯定係博洛尼亞由莫達執教後，成績突飛猛進，證明佢的確係有料之人。據悉祖雲達斯、巴塞隆拿、拿玻里都有意邀請莫達執教。