英超早場　利物浦格食格上盤扑錘

周六(27日)晚英超早場，韋斯咸主場迎戰利物浦。「紅軍」上場喺「默郡打吡」淨吞愛華頓兩蛋，爭標美夢幾近幻滅，球隊現時最需要一場勝仗振軍心，今場對韋斯咸就係好機會，事關佢哋近5次對韋斯咸全勝，擺明格食格，加上「錘仔幫」打算今夏換帥，領隊莫耶斯季尾約滿後不獲留用，影響士氣，利物浦讓1球照捧上盤。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

利物浦上場輸波後排第3，落後阿仙奴同曼城3分同2分，雖然數字上仲未絕望，但係奪標賠率急劇轉冷去到25倍，佢哋餘下時間唯一要做嘅就係贏晒最後4輪，再等奇迹出現，例如爭標3強嚟緊都要對熱刺，真係乜事都有可能發生，利物浦唔應該咁易放棄。

今場迪亞高祖達繼續養傷缺陣，加普亦上陣成疑，「紅軍3叉戟」得番穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯同路易斯迪亞斯。好彩中場人腳相對完整，料領隊高普會用遠藤航取代居迪斯鍾斯，後防排陣不變，呢個陣容對住韋斯咸應該夠殺。

睇好利物浦嘅最大原因，就係韋斯咸近況實在曳到爆，近4場1和3負，近8場僅得1勝；「錘仔幫」自從歐霸盃8強遭利華古遜淘汰後，成隊波洩晒氣。睇番佢哋季尾最後4輪，除咗今場硬撼利物浦，煞科日仲要惡鬥曼城，爭取歐戰入場券相當艱難，球隊近日更爆出換帥傳聞，嚴重打擊士氣，領隊莫耶斯準備執包袱，球員亦好難集中精神比賽，上輪聯賽2比5大敗於水晶宮腳下已經係最佳寫照，今場隨時再輸鑊甘，一於捧上盤。

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