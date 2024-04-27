港超聯　未驚過！冠忠南區主場同理文鬥攻

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）大戰，冠忠南區假香港仔運動場主場鬥理文。南區派出史提芬彭利拿、艾華及李小恆組成進攻三叉戟，佐佐木周負責中場輸送彈藥；「黃黑軍團」有李毅凱停賽後復出，黃威負責中場派牌，支援箭頭安尼亞攻堅。（on.cc東網周六下午3時直播；港台電視32周六晚6時播映）

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

4 川瀬浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

11 佐佐木周

12 杜馬思

15 黎格爾

16 翟廷峯

17 李小恆

18 艾華

22 陳潤潼

理文正選：

28 陳嘉豪 [GK]

3 徐宏傑

4 立花稜也

6 胡晉銘

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

13 李毅凱

14 荷西安祖

17 張憙延

23 黃威

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

31 顏翱天 [GK]

77 利奧

8 李嘉耀

13 梁祐維

19 趙聡悟

20 游卓峰

21 馬文政

23 容昊

26 陳凱柏

28 陳傲軒

33 冨樫凌央

理文後備：

1 高俊 [GK]

88 袁皓俊 [GK]

2 列斯奧

5 余煒廉

11 鄭兆均

16 顏樂楓

18 許可臻

19 余沛康

20 保連奴

26 黃俊皓

33 迪高

91 基華尼頓

周六（27日）假香港仔運動場上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由冠忠南區主場迎戰理文。上場主場吞下敗仗的南區，再於地頭出擊勢必加多兩錢肉緊，至於「黃黑軍團」為保持榜首優勢，是役就算作客都會照主動搶攻，對攻大戰一觸即發。

南區上場聯賽意外不敵深水埗，今場硬撼理文，主教練楊正光表示鑑於對方擅打快速反擊，預期會踢得較為謹慎：「理文有艾華頓同基華尼頓雙翼齊飛，反擊速度好快，所以呢場我哋應該會將防線縮番後少少，盡量唔好畀咁多機會佢哋。」壞消息是古安奴和鞠盈智俱有傷在身，未能候命，對人腳調動構成一定影響。

近期上陣機會漸多的李小恆（Raphael），稱球隊去仗遭深水埗擊敗後，急須勝仗來重振士氣，揚言全隊會克服所有困難，盡力為球迷送上精彩賽事：「今個禮拜係咁落雨，我諗到踢嗰陣天氣都唔會太好，所以兩隊應該會踢得好辛苦，希望球隊可以踢出教練部署，踢番場好波畀球迷睇。」

上場擊敗港會後，理文趁爭標對手傑志和大埔失分，成功將積分榜首之優勢增至3分，主教練曾昭達認為重奪爭冠主動權是好事，希望球隊在餘下的聯賽可以好好發揮。理文首循環曾以3比2險勝南區，「達Sir」認為今次交鋒形勢會有許多不同：「南區加入積遜同冨樫凌央後，踢法上係有咗變化，要留意對手幾位危險人物。近幾日都滂沱大雨，球場情況都令人擔心。」幾位傷兵列斯奧、杜度及黃俊皓已進入康復最後階段，李毅凱停賽後今場可以復出。

理文左閘立花稜也（Tachi）今場再有機會同艾華正面交鋒，Tachi承認這位快翼不易對付：「艾華係速度好快嘅球員，對住佢我都有啲緊張，但為咗攞冠軍我哋必須贏波，因為咁我死都會嘜實佢。」Tachi指出其職業生涯內，從未試過奪冠，因此非常希望能隨理文一嘗捧盃滋味。