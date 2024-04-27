拿度拍艾卡華斯打奧運男雙　力爭個人第3金

西班牙網壇傳奇拿度在告別之年仍希望可以參戰今夏的巴黎奧運會，正在出戰馬德里大師賽的他更提到與「小天王」艾卡華斯配搭雙打的可能性，期望爭取個人第3面奧運金牌。

兩屆奧運金牌得主拿度在馬德里接受官方訪問時透提到與同胞艾卡華斯在巴黎奧運合作雙打的機會，而幾小時前艾卡華斯在另一個場合表示將首戰奧運甚為緊張，作為前輩的拿度即為這位20歲的小將解除疑慮。

「（艾卡華斯）不需要問我任何問題，只要一切順利，我們就會比賽。」這位擁有「22貫」的馬略卡名將已公開表明與目前當紅的艾卡華斯携手出戰奧運：「我是很興奮的，如果我無記錯，也曾聽他說過，我們會在奧運前打一點熱身賽，以作準備，並在球場上試練默契。」

拿度是目前巡迴賽上出戰奧運最有經驗的球手，他曾於2008年北京奧運奪男單金牌，並於2016年里約奧運與好友馬克盧比斯奪男雙金牌。反觀，艾卡華斯則是首次在五環舞台亮相，而且雙打經驗不多，職業生涯中只參加過9場雙打，而過去兩個賽季都未試過參戰雙打。

然而，拿度則向後輩及粉絲大派定心丸：「我認為只要我們有足夠健康，為什麼不可能?我們有機會組成強大的球隊，向着目標進發，這對我倆有好處，對西班牙也有好處，我們拭目以待，希望我足夠成為他的好拍檔。」