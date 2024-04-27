港超聯　理文1比0險勝冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）大戰，冠忠南區坐鎮香港仔運動場鬥理文。結果「黃黑軍團」憑後備入替的基華尼頓，下半場攻入全場唯一入球，以1比0險勝南區，繼續保持榜首領先優勢。

南區派出史提芬彭利拿、艾華及李小恆組成進攻三叉戟，第100次為南區披甲的隊長佐佐木周負責中場輸送彈藥；「黃黑軍團」有李毅凱停賽後復出，黃威及保利臣負責中場派牌，支援箭頭安尼亞攻堅。

理文上半場反客為主，是較主動一方。16分鐘艾華頓傳中，可惜黃威前柱未能接應。2分鐘後理文快開角球，被嚴密盯防的艾華頓「K角位」一射偏離目標。理文再接再厲，26分鐘胡晉銘禁區外遠射，中楣再彈中伍瑋謙出界。41分鐘，南區終於有埋門機會，佐佐木周傳中，史提芬彭利拿一射僅僅高出。

換邊後，理文繼續掌握主動權，並先後換入基華尼頓及保連奴加強攻勢。59分鐘黎格爾解圍不遠，安尼亞亂戰中篤射中柱彈出。「黃黑軍團」其後換入保連奴，與安尼亞組成雙前鋒。70分鐘理文終於打破僵局，余煒廉手榴彈擲入禁區，尾柱的基華尼頓射個掛網波，為客軍先拔頭籌。南區嘗試反撲，但埋門機會不多，最終理文將1球優勢保持到完場，今季兩循環雙殺南區。