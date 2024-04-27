甲一名將李劍煌患末期腎衰竭　盼籌醫療費等候換腎

前甲一籃球名將李劍煌（阿煌）於2021年發現患上腎衰竭，雖然任職消防員的他一直積極努力治病，但可惜經過多次治療後效果未如理想，現時他的腎功能只餘下10%，據其多年好友表示，阿煌每星期要洗腎兩次，由於牽涉龐大的醫療開支，香港消防處職工總會為阿煌發起籌款行動，希望各界施以援手，協助他渡過難關。

李劍煌曾效力南華及愉園籃球隊，勇奪多屆甲一聯賽冠軍及銀牌錦標，是防守力量見稱及球技實而不華的悍將，卻因身體情況不容許他繼續追夢，現已退役，去年南華為他及陳張敏舉行的退役儀式，阿煌亦未能出席，由友人代表。香港消防處職工總會指，40歲的阿煌經過3年不停尋求各種醫療方法已耗盡積蓄，作為家中的經濟支注及5歲兒子的爸爸，實令阿煌對未來生活感到十分徬徨，故此該會呼籲消防兄弟為阿煌籌集醫療費用，讓他能夠付擔高昂的醫藥費。

消息一出，亦得到各界迴響及轉載，社會關注並呼籲踴躍捐輸，捐款可存入消防工會中國銀行戶口（中銀集團均可以存入款項）：

戶口名稱：香港消防處職工總會

戶口號碼：012-878-0-012283-5

存款後，請把收據傳真至該會（傳真號碼：27830088），會方將簽發收條為證。

（有關方面提醒善長們，請不要存款至之前的轉數快戶口，因阿煌為工職人員，存款至工會將較為合適）

阿煌母校裘錦秋中學（葵涌）的多名校友師生得悉事件，均表達關心。自阿煌中一已相識及教導他打籃球的Miss Ho何淑婷表示：「我知阿煌好多謝大家的支持，收到各界的捐助，他係一個積極的人，不會放棄。現正排隊等候換腎，因要配對條件合適的腎，這段時間他要洗腎保持身體狀態，處於無菌狀態，不能生病，務求一有合適的腎臟時可進行相關手術。」Miss Ho亦呼籲各界支持器官捐贈，以幫助有需要的病人。

至於與阿煌並肩作戰多年的前南華球員陳翊麟亦向好友加油：「我有whatsapp佢同佢講加油，亦第一時間捐款表達心意，由細到大知道他是一個好勤力的人，希望他知道好多有心人關心佢，盼望他能專心治病，戰勝病魔。」