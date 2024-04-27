世界女排聯賽香港站門票4.30開售　中國隊關鍵一戰

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」將於6月11至16日假香港體育館進行一連6日的賽事，8支隊伍包括中國女排、土耳其、巴西、波蘭等世界勁旅爭逐，同時也是中國女排能否取得今夏巴黎奧運入場券的關鍵一戰。賽事門票下周二（30日）起發售，票價150至1400港元不等。前中國女排運動員徐雲麗出席今日的記者會並分享心情，呼籲球迷入場支持。

前身為世界女排大獎賽的世界女排聯賽，今年共設3站，而最後一站落戶香港，8支世界級女排來港爭逐，包括中國、土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、泰國及保加利亞。大會今日公布世界女排聯賽香港站6日賽程，中國女排在揭幕日晚上亮相，將對上保加利亞，而焦點戰之一將會於6月15日晚由中國硬撼衛冕冠軍的「世一」土耳其，相信激戰難免。

巴黎奧運女排資格積分周期至6月中截止，換言之香港站是「截數」前的最後一站，至於仍未取得奧運入場券的中國女排，是次賽事對她們來說是「關鍵一戰」。中國隊早前亦公布世界女排聯賽名單，主攻手朱婷歸隊，並與隊長袁心玥、李盈瑩等主將帶隊出戰賽事。

前中國女排副攻手徐雲麗專程來港出席活動，她表示：「雖然（中國）沒有第一時間獲得奧運入場券，但仍相信隊伍已準備充足可以面對未來的各種困難，也針對不同國家的隊伍制定應對方法，加上朱婷及張常寧兩位主攻手回歸，隊伍整體能力大幅提升，對中國女排有信心能取下這次世界女排聯賽的冠軍，希望大家也能無條件相信及支持中國女排，觀眾的加油支持定能助隊伍拿到奧運入場券」。

對於早前主攻手朱婷宣布回歸，徐雲麗認為她仍然是隊伍獲勝關鍵：「朱婷不僅僅是在中國隊、甚至在世界的聯賽都是隊伍中的核心人物，包括在不久前的意大利女排聯賽表現優異，相信這次她也能帶來精彩的發揮。」對於朱婷是否有機會出戰香港站賽事，她就表示：「隊伍內的安排自己未太了解」。

徐雲麗亦非常喜歡香港賽事的氣氛：「每次比賽都能夠真切感受到香港球迷對中國女排的關心和支持，加油助威也非常有股勁，而且基本上有中國隊出場的比賽觀眾席常常爆滿，氣氛十分火熱。」

賽事門票將於下周二（30日）於Cityline公開發售，門票售價由150至1400港元不等，而有中國女排的賽事門票最平為200港元，大會設中午特惠場，下午1時30分舉行的場次，均單一收費150港元，詳情可瀏覽大會官網。

2024世界女排聯賽香港站賽程

11/6（周二）

17:00 德國 對 多明尼加共和國

20:30 保加利亞 對 中國

12/6（周三）

17:00 土耳其 對 泰國

20:30 巴西 對 波蘭

13/6（周四）

13:30保加利亞 對 泰國

17:00 德國 對 巴西

20:30 多明尼加共和國 對 土耳其

14/6（周五）

13:30 保加利亞 對 巴西

17:00 多明尼加共和國 對 波蘭

20:30 中國 對 德國

15/6（周六）

13:30 多明尼加共和國 對 保加利亞

17:00 波蘭 對 泰國

20:30 中國 對 土耳並

16/6（周日）

13:30 德國 對 泰國

17:00 土耳其 對 巴西

20:30 中國 對 波蘭