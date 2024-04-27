港超聯　港會唔齊腳　聽畀「綠戰士」恰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（28日）連場激鬥，其中一場頭場假深水埗運動場上演，由爭取連勝的深水埗擺下擂台，挑戰走勢強勁的東方（周日下午3時開賽）；至於尾場受主力傷停困擾的港會，坐鎮香港足球會足球場，惡鬥奇兵大埔。（周日下午4時30分開賽）

港會在聯賽已遭遇3連敗，加上兩位後防主力積施利及白星馳亦因累積黃牌數要停賽，主教練東尼咸美頓（Tony）承認形勢非常不利：「雖然今季喺『賽馬會菁英盃』對過大埔，但佢哋羅致咗盧卡斯等新球員後強咗好多，對住邊隊都有能力贏波，預咗今場好惡踢。」Tony續道部分主力有傷在身，呼籲其餘球員盡力頂住對手攻勢，嘗試製造驚喜。

「綠戰士」以0比0賽和傑志後，繼續緊追前列，惟大戰接踵而來，大埔即將進入10日4賽的緊密賽程，對主教練李志堅的排兵布陣將會是一大挑戰。「依家就好似踩緊鋼線咁，球隊本身人腳唔多，冇得去計算點樣洗牌，去到港會仿真草地獄主場，肯定好難打，希望呢場可以主導形勢。」鄭子森仍需要時間養傷，是役無緣披甲，「堅Sir」就期望羅振庭盡快康復。