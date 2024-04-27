港超聯　香港U23遇傑志　頂得住嗎？

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周日（28日）另一場「中銀人壽香港超級聯賽」焦點賽事，由「二哥」傑志作客斧山道運動場面對香港U23。今季爭標已經進入最後直路，近3場聯賽兩度失分的「藍鳥」，要爭取衞冕的話，今場絕對不容再失，定必全力搶攻。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

香港U23上場大敗予東方之餘，更有郭子堦因肩傷退下火線，今場未克趕及披甲，此外另一中堅黎皚韜累積5面黃牌，是役停賽。今季首循環交手，香港U23曾吞掉傑志「6蛋」，今場回師主場作賽，主教練司徒文俊相信球隊能搶回一定優勢，惟他承認兩軍實力差距仍然明顯：「場地可能對我哋有少少利，但係對方都真係強，同埋球隊嘅人腳不足係一個好大問題。」

香港U23月初曾奪聯賽首勝，李樂謙就希望球隊能再現當時嘅爭勝心：「希望無論對住任何對手，都可以保住想贏嘅心態，爭取多啲入球。」他續指今場依然會以挑戰者的心態應戰，並以積極跑動，彌補經驗上的不足：「我自己比較後生，希望不斷用跑動壓迫對手後防，做多啲威脅攻勢，甚至製造入波機會。」

傑志上場尾段打少一人下，僅與大埔踢成0比0，被榜首理文擴大領先優勢，暫代主教練金東進坦言對迪美路夫的入球被推翻大感不解，惟拒絕就VAR的判決作出回應。然而他卻稱滿意眾將比賽態度，強調球隊餘下4場會全力而赴：「你見到上場即使臨尾10人應戰，球員都冇放棄，一直好努力爭取入波。無錯我哋今季表現唔夠穩定，嚟緊嘅對手又唔易應付，但我肯定傑志會喺爭冠路上戰鬥到最後一刻。」不過基爾頓、羅拔圖今場同樣需要停賽。

翼鋒伊高沙托尼亦對上場入球被判越位感一頭霧水，他又指對失分表示失望，但直言球隊不會因此放棄：「作客大埔場一向好難踢，但我哋當日已經踢得唔錯。我哋目前仲有機會爭標，只係難度增加咗，所以今場對香港U23好重要，一定要贏。」

【兩隊預計正選陣容】

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：33.宏愷志 26.馬阡皓 5.梁煒烽 4.宋紘毅 3.李樂謙

中場：8.鄧筵霑 23.何瀧浩 14.鄭進泓

前鋒：9.何家智 10.林學曦

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 5.艾里奧 33.拉美治 95.陳晉一

中場：17.米基爾 4.查理史葛 16.陳俊樂

前鋒：99.潘沛軒 27.迪美路夫 8.伊高沙托尼