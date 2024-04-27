雷聲大雨點小　曼聯今夏預算只得1億鎊

曼聯獲新股東拉特克利夫，據報今夏將進行大改革，不過最新消息稱，「紅魔鬼」今夏組軍預算只得1億鎊(約9.78億港元)，買個好啲嘅前鋒都未必夠錢，又談何改革？

多間英國傳媒報道，「拉爵」入股後，新高層陸續上任，照計大改革可以全速推行，但係各大英超豪門都受制於盈利及可持續發展條例，淨支出唔可以多過1億鎊，因此就算「拉爵」想發圍都要跟番遊戲規則，預算只可以係1億鎊。

預算受到限制之下，曼聯只能夠透過出售球員，以及職球員減人工等操作籌集資金。球隊今夏有安東尼馬迪爾同華拉尼約滿離隊，並無轉會費收入，最多只係慳番薪酬支出，而基斯甸艾歷臣、卡斯米路、查頓辛祖、安東尼馬菲奧斯同雲迪碧克都列入清洗名單，不過呢批球員好難賣到高價。

減人工方面，曼聯將會要求域陀連迪路夫、雲比沙卡、麥湯米尼同哈利馬古尼降薪，如果拒絕減人工就會被掛牌出售。

更騎呢嘅係，由於搵唔到更合適人選，曼聯可能會繼續畀坦哈格教多1年，直至明夏合約完結，坦哈格須接受降薪25%，年薪由900萬鎊減到675萬鎊(約8,800萬至6,600萬港元)，但係如果仲係坦Sir教，曼聯來季成績好極有限。