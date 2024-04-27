賽馬會香港優秀教練選舉頒獎禮　逾210位教練獲嘉許

「2023賽馬會香港優秀教練選舉頒獎典禮」今日（27日）假體院舉行，表揚於2023年在精英培訓、社區及學校運動發展有傑出貢獻的教練。本屆收到269份提名，共213位教練獲獎，人數創歷史新高。

全年最佳教練獎一直都是頒獎典禮的焦點獎項，是屆選舉由劍擊教練Gregory Koenig以及殘疾人游泳（智障人士）教練梁淑盈榮膺個人項目高級組全年最佳教練獎；殘疾人草地滾球（傷殘人士）教練吳宇軒及保齡球教練比爾荷夫曼奪得團體項目高級組全年最佳教練獎；桌球教練聶海欣獲得個人項目青少年組全年最佳教練獎；帆船教練Rory James Godman獲頒團體項目青少年組全年最佳教練獎。6位得獎教練當中，有4位均是首度獲此殊榮。

連續三年榮獲全年最佳教練獎的劍擊教練Gregory Koenig，去年率領香港男子花劍隊出戰杭州亞運會凱旋而歸，張家朗更成為香港史上首位在亞運劍擊個人賽封王的運動員，而蔡俊彥亦在同一項目勇奪銅牌。

殘疾人游泳教練梁淑盈首膺全年最佳教練。去年她帶領殘疾人游泳隊出戰多項國際賽事，包括殘疾人游泳系列賽及亞洲殘疾人運動會，泳手陳睿琳更在其指導下，在2023世界殘疾人游泳錦標賽女子S14級100米蝶泳奪得金牌，為港隊取得巴黎2024殘疾人奧運會的參賽名額。

殘疾人草地滾球教練吳宇軒在多項國際賽事中帶領香港隊取得佳績，包括在亞洲殘疾人運動會混合B2級及B3級雙人賽中摘下1金1銀，並在2023殘疾人草地滾球世界錦標賽奪得男子B7級雙人賽銅牌，吳教練首次成為全年最佳教練獎得主。

二度獲頒全年最佳教練大獎的保齡球教練比爾荷夫曼帶領保齡球精英胡兆康、謝晉軒和黃鈞源在2023世界保齡球錦標賽男子組三人賽奪得冠軍，時隔6年再為港隊奪得此殊榮。桌球教練聶海欣首次奪得全年最佳教練獎，她帶領符歡出戰2023世界青少年10號球錦標賽，在男子少年組（U19）取得銅牌。

帆船教練Rory James Godman亦是首次取得全年最佳教練獎，他帶領隊員Emily Polson及麥曉彤在2023 29er世界帆船錦標賽女子29er級別 （17歲以下）中撃敗410隊組合，勇奪金牌。

優秀服務獎由乒乓球教練張瑞奪得，以表揚她多年來對香港乒乓球隊的貢獻。張教練自2009年任教以來先後培育出李皓晴及杜凱琹等達世界級水平的乒乓球精英，並帶領他們出戰多項國際賽事以及奧運會等，屢獲佳績。

單車教練賴藹欣獲頒最佳教練培訓工作者獎，她於2010年始任教一級單車基礎教練班，並著手編撰教練班教材及課程，近年亦致力推動教練制度系統化，在教練培訓及促進香港單車運動發展有傑出貢獻。

最佳隊際運動教練獎的殊榮由七人欖球教練Paul John奪得，John自2017年開始任教港隊，去年領軍出戰亞運會成績彪炳，勇奪男子組金牌及女子組銅牌。

本年度共有151位教練榮獲精英教練獎，藉以表揚他們帶領一眾運動員及團隊在各國際賽事中取得佳績；社區優秀教練獎則有40位教練獲獎，以獎勵他們在培訓社區運動員或運動隊伍的貢獻；此外，有22位全職教師獲得學校優秀教練獎。

香港賽馬會慈善信託基金自2015年開始支持並捐助超過2,400萬港元推行香港教練培訓委員會項目，分別為「賽馬會精英教練發展計劃」、「賽馬會教練評定計劃」，以及「賽馬會社區推廣及教練奬勵計劃」，目的為進一步推動教練的專業發展。