劍擊隊再添奧運入場券！何瑋桁亞太區資格賽全勝封王

香港劍擊隊再奪一張巴黎奧運入場券！重劍好手何瑋桁於阿聯酋舉行的巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽中，表現勇猛，小組5連勝晉身淘汰賽，再過關斬將殺入決賽，最終以9比8險勝烏茲別克劍手路馬杜夫，贏得資格賽冠軍，首度登上奧運列車。

杭州亞運男重個人及隊際銅牌得主何瑋桁，世界排名52，屬於亞大區資格賽的頭號種子，28歲的他於分組賽已展現上佳狀態；淘汰賽32強輪空後，他先後擊退卡塔爾及吉爾吉斯對手，由於只有本比賽的冠軍才能奪得唯一一張奧運入場券，至4強時氣氛特別緊張。

何瑋桁面對伊朗的艾斯美利（Mohammad Esmaeili），鬥至最後關頭仍落後，幸好他穩住心態，壓力下追平14比14，最終決一劍而險勝。決賽對世界排名118的烏茲別克劍手路馬杜夫（Javokhirbek Nurmatov），何瑋桁繼續發揮出色，終以9比8奠勝，贏得巴黎奧運入場券。

巴黎奧運男重個人賽共設34個參賽名額，除團體入圍8支劍隊各有3名成員外，每個洲份亦獲批不同數目的名額予世界排名最佳的劍手，包括歐洲2個、亞洲2個、美洲1個、非洲1個。撇除以上得到資格的代表隊，餘下未有入場券的劍隊，可派出1名代表出戰資格賽，而何瑋桁則是憑其世界52的排名打入資格賽，最終成功登上奧運列車。

這是港劍隊第4張奧運入場券，早前男花的張家朗、女花的陳諾思及女重的江旻憓已鎖定資格。