祖高爾：阿仙奴靠腎上腺素亢奮地戰鬥

在球季最激烈的時刻上演「北倫敦打吡」肯定是一場激戰，但這場比賽的勝負影響更加是前所未有地大。

普斯迪高路和他執教的熱刺絕對很樂意阻止阿仙奴全取3分，並在他們的英超冠軍爭奪旅途上，留下巨大破壞的痕跡，這兩支球隊以至於球迷之間皆充滿仇恨，可以預期接下來幾天他們的所有球迷都會談論今場比賽。

熱刺自4月13日慘敗予紐卡素後就沒有比賽，這讓他們有兩周時間休息，以恢復體力和好好計劃這場比賽。在這段時間裡，阿仙奴已經踢了4場比賽，所以無可否認熱刺的體能狀態一定更好。然而，比賽結果往往可以起到奇妙的功效，在過去兩場聯賽中全勝後，阿仙奴球員甚至可能不會感到疲勞，而是繼續依靠腎上腺素亢奮地落場比賽。

我認為這場比賽的關鍵因素是孫興民場上的位置。本周我觀看了阿仙奴對車路士的比賽，儘管車路士落敗了，但他們確實在左翼區域給阿仙奴防守帶來了一些問題。我們知道賓韋特喜歡向前推進，而尼高拉斯積遜憑藉他的速度多次在這個區域帶來麻煩，對此擁有相同速度及更高技術的孫興民也可以做同樣的事情，甚至可以進一步從左翼向中路移動，在熱刺兩閘壓上下從而在該區域製造人數上的優勢。

周中阿仙奴對車路士的比賽中表現出色，當晚的關鍵球員是夏維斯，我希望他能在對陣熱刺的比賽中，在熱刺的高位防守下能繼續扮演類似的角色。這意味著他可以避開二名中堅撤回中場的位置，將皮球傳送予像奧迪加特等這樣的球員，繼而轉身與阿仙奴另外3至4名，無球走動壓上的球員一起發動進攻。如果熱刺高位防守，我可以看到阿仙奴能好好把握機會，利用他們在邊路的速度突破熱刺的防守，並找到大量空位進攻。

這是對阿仙奴爭冠最後直路中至關重要的一場比賽，如果他們落敗的話，曼城將很大機會奪得英超冠軍。雖然我不認為阿仙奴會輸掉這場比賽，但「北倫敦打吡」的張力及伴隨而來高漲的情緒將令比賽變得異常地體力化，隨時影響比賽的走向，因此我大膽估計今場將和氣收場。