曼聯表現持續低迷，周六(27日)英超主場只能1比1打和護級球隊般尼，奧脫福嘅球迷喺比賽期間同完場狂噓領隊坦哈格，雖然呢位荷蘭教頭賽後堅稱球隊成長需要耐性，不過新老闆拉特克利夫似乎唔係咁睇，有著名記者爆INEOS集團已同拜仁慕尼黑教練杜曹展開談判，商討下季接手事宜。

曼聯今場採取主動，但埋門一腳處理差勁，般奴費南迪斯上半場曾勁射中柱，當踢到65分鐘仲係0比0嗰陣，坦哈格選擇換走前鋒海倫，主場球迷即報以震撼噓聲。曼聯79分鐘靠安東尼馬菲奧斯逼甩對手，單刀射入先開紀錄，可惜門將奧拿拿完場前3分鐘輸12碼，般尼由安杜尼射入追平1比1完場。

曼聯近9場聯賽2勝4和3負，成績令球迷忍無可忍，坦哈格賽後回應噓聲：「佢哋係球迷，但我要管理一隊波，當時球隊需要調整戰術，同埋更有活力嘅球員，換人係正確決定。」對於球迷耐性有限，坦哈格就話：「我都冇乜耐性，但係建立球隊就需要耐性同經驗累積，曼聯之前好偉大，但2004、05年嗰陣都唔係踢得好好，當時佢哋就係建立緊一個王朝。」

不過，坦哈格嘅理論或者未獲老闆認同，著名記者Santi Aouna同德國《踢球者》分別爆料，指拉特克利夫嘅INEOS集團已鎖定前車路士領隊杜曹為目標，並已同呢位季尾離開拜仁慕尼黑嘅德國教頭展開斟介，但杜曹目前正率領拜仁爭逐歐聯，而曼聯亦要準備英足盃決賽，所以換帥只會喺球季結束後先進行。