【有片】沙拿同高普反面　傳奇故事悲情結局

利物浦周六(27日)英超作客被韋斯咸逼和2比2，爭標機會名存實亡，但更令球迷心痛嘅係，領隊高普同王牌前鋒穆罕默德沙拿比賽中出現激烈衝突，賽後沙拿以「唔想放火」為由拒絕評論，明顯餘怒未燒。衝突兩位主角都係利物浦傳奇人物，反面收場令球迷惋惜。

近況低迷嘅沙拿今場被貶後備，比賽去到79分鐘，高普準備一口氣換入沙拿、達雲紐尼斯同祖高美斯。根據球迷喺看台影到嘅爭執畫面，高普最初打算同沙拿握手，但沙拿有意無意走開，之後高普再上次簡單揸手後，兩人就開始發生爭執。高普之後再同紐尼斯、高美斯擁抱，並等待換人；當韋斯咸追平2比2後，畫面再見到沙拿情緒激動，向住高普揮手大鬧，要紐尼斯做和事佬將佢推開。

高普賽後試圖淡化事件：「我同沙拿喺更衣室傾過，對我嚟講件事已完。」記者追問沙拿係咪咁諗，高普就話：「我覺得係。」不過沙拿離開球場嗰陣被記者追問，呢位前鋒就唔係咁客氣：「如果我今日講嘢......會辣起火頭。」

高普已宣布季尾離開利物浦，估唔到最後1個月嘅領軍經歷低潮，就連由高普一手捧起嘅沙拿都作反；作為利物浦英超史上入波最多球員嘅沙拿，盛傳夏天亦會離隊，佢同高普都係利物浦史上傳奇人物，今次衝突可以話係悲情結局。