西甲籃球聯賽東網直播　巴塞皇馬分途出擊

西班牙甲組籃球聯賽（Liga Endesa）現踏入季尾緊張階段，周日（28日）上演的第31輪賽事的關鍵戰，皇家馬德里主場對戰奧巴多爾路，以及巴塞隆拿作客BC安道爾（29日凌晨）賽事，東網將提供免費直播。（on.cc東網周日晚上6時30分，及周一凌晨零時30分直播賽事）

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現踞聯賽榜排名第2的皇家馬德里（Real Madrid）將於主場對戰奧巴多爾路(Monbus Obradoiro)。因每季西甲籃球聯賽中排名最低的兩支球隊要被降級至乙級聯賽，故現排名第16位的奧巴多爾路需全力爭取勝利。

皇家馬德里陣中有不少在世界籃球聯賽頂尖球員，例如曾經征戰過NBA的魯迪費南迪斯（Rudy Fernández）、甘帕素（Facu Capmpazzo）、沙治奧洛迪古斯（Segrio Rodriguez）、沙治奧魯爾（Sergio Llull）；而奧巴多爾路陣中亦有不少頂尖籃球員，例如多明尼加共和國大將文度沙（Rigoberto Mendoza），立陶宛潛力新星比鍚域（Marek Blazevic）以及今年表現好好的佐敦侯活（Jordan Horward）。

至於聯賽榜現排名第3的巴塞隆拿（Barcelona）將作客BC安道爾（MoraBanc Andorra）。巴塞隆拿陣中可謂粒粒皆星，陣中雲集世界頂尖籃球球員，包括西班牙金童歷奇盧比奥（Ricky Rubio）、NBA球星柏加（Jabari Parker）、西班牙國家隊主將靴南高美斯（Willy Hernangómez）及捷克國家隊明星球員沙圖仁斯基（Tomas Satoransky）等等。BC安道爾陣中有多位經驗球員，例如多明尼加共和國年青球員蒙迪路（Jean Montero）、夏寧（Jerrick Harding）、塞黑經驗球員安歷斯（Mihajlo Andrić）；

有「西班牙金童」之稱的前NBA球星歷奇盧比奥，今年2月初重返老東家巴塞隆拿籃球俱樂部，並簽下短約戰至該賽季結束。這是盧比奥睽違12年重返巴塞，他本賽季至今場均可得5.2分、3.3籃板、4.5助攻及1.2次搶斷。

西班牙籃球聯賽是歐洲頂級職業籃球聯賽，共有18支球隊參加。比賽形式通常​​為雙循環賽制，每支球隊都會與其他球隊交鋒兩次，主客場各有一次，總共34場比賽。球隊以總勝場數排名，賽季結束時排名最高的8支球隊參加季後賽，季後賽獲勝者為賽季冠軍。

西甲籃球聯賽的頂級球隊有資格參加歐洲盃和歐洲冠軍聯賽，沒有任何比賽的優先權。3支球隊保證歐洲盃席位，4支球隊保證歐冠席位。2023至2024年期間參加籃球歐冠西班牙球隊有華倫西亞（Valencia Basket）、巴斯干尼亞（Baskonia）、皇家馬德里（Real Madrid）及巴塞隆拿（Barcelona）。