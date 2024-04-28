港超聯　香港U23遇傑志　頂得住嗎？

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周日（28日）「中銀人壽香港超級聯賽」焦點賽事，由聯賽第2的傑志作斧山道運動場，與香港U23交手。主隊派出吳文希衝鋒陷陣，梁煒烽聯同宋紘毅鎮守中路，鄭進泓擔任中場屏障，有傷在身的林學曦先列後備；「藍鳥」正選就有不少變動，保羅復出把關，黃洋、鄭展龍及米基爾組成中場鐵三角，協助祖連奴、伊高沙托尼及潘沛軒攻堅。

香港U23正選：

25 雲天樂 ［GK］

3 李樂謙

4 宋紘毅

5 梁煒烽

8 鄧筵霑

9 何家智

11 吳文希

14 鄭進泓 ［C］

18 羅焯熙

33 宏愷志

66 李卓軒

傑志正選：

86 保羅 ［GK］

8 伊高沙托尼

11 伊卜拉伊木.庫爾班

17 米基爾

19 黃洋 ［C］

26 羅素

28 鄭展龍

33 拉美治

77 費蘭度

90 祖連奴

99 潘沛軒

香港U23後備：

29 鄧梓朗［GK］

10 林學曦

12 吳栢希

16 郭子堦

19 盧錦宏

21 林智豐

23 何瀧浩

26 馬阡皓

31 余毅行

88 羅焌軒

傑志後備：

1 王振鵬 ［GK］

2 羅梓駿

5 艾里奧

7 明加索夫

16 陳俊樂

27 迪美路夫

32 袁振謙

74 甘智健

95 陳晉一

96 馬斐

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周日（28日）「中銀人壽香港超級聯賽」焦點賽事，由「二哥」傑志作客斧山道運動場面對香港U23。今季爭標已經進入最後直路，近3場聯賽兩度失分的「藍鳥」，要爭取衞冕的話，今場絕對不容再失，定必全力搶攻。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

香港U23上場大敗予東方之餘，更有郭子堦因肩傷退下火線，今場未克趕及披甲，此外另一中堅黎皚韜累積5面黃牌，是役停賽。今季首循環交手，香港U23曾吞掉傑志「6蛋」，今場回師主場作賽，主教練司徒文俊相信球隊能搶回一定優勢，惟他承認兩軍實力差距仍然明顯：「場地可能對我哋有少少利，但係對方都真係強，同埋球隊嘅人腳不足係一個好大問題。」

香港U23月初曾奪聯賽首勝，李樂謙就希望球隊能再現當時嘅爭勝心：「希望無論對住任何對手，都可以保住想贏嘅心態，爭取多啲入球。」他續指今場依然會以挑戰者的心態應戰，並以積極跑動，彌補經驗上的不足：「我自己比較後生，希望不斷用跑動壓迫對手後防，做多啲威脅攻勢，甚至製造入波機會。」

傑志上場尾段打少一人下，僅與大埔踢成0比0，被榜首理文擴大領先優勢，暫代主教練金東進坦言對迪美路夫的入球被推翻大感不解，惟拒絕就VAR的判決作出回應。然而他卻稱滿意眾將比賽態度，強調球隊餘下4場會全力而赴：「你見到上場即使臨尾10人應戰，球員都冇放棄，一直好努力爭取入波。無錯我哋今季表現唔夠穩定，嚟緊嘅對手又唔易應付，但我肯定傑志會喺爭冠路上戰鬥到最後一刻。」不過基爾頓、羅拔圖今場同樣需要停賽。

翼鋒伊高沙托尼亦對上場入球被判越位感一頭霧水，他又指對失分表示失望，但直言球隊不會因此放棄：「作客大埔場一向好難踢，但我哋當日已經踢得唔錯。我哋目前仲有機會爭標，只係難度增加咗，所以今場對香港U23好重要，一定要贏。」