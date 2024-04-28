倫敦打吡全力搶分　熱刺阿仙奴半場大駁火

英超上演「倫敦打吡」，熱刺主場迎戰阿仙奴，兩大宿敵交鋒，各有所求，熱刺急需搶分爭前4，今仗非勝不可。至於阿仙奴正在全力衝冠，並且剛於上仗「打吡戰」大炒車路士5蛋，士氣高昂，預料作客都會主攻。加上兩隊近9次聯賽對賽，上半場總入球全開2球或以上，一於再追中位數1.5球嘅半場大。（Now 621及611周日晚9時直播）

熱刺上場英超突然失準，作客以0比4大敗於紐卡素腳下，導致爭前4位出戰下屆歐聯目標受打擊。慶幸熱刺比賽場數較少，仍然有機會反超前第4位嘅阿士東維拉，但前提係餘下6場聯賽，需要保持贏波，惟有豁出去搶攻爭勝。

熱刺主場出擊一向踢法進取，近3場聯賽主場全勝，合共轟入8球，但防線始終唔穩陣，近12場聯賽主場都有失波，甚至對住護級分子盧頓，開賽3分鐘就失守，更加難抵擋「兵工廠」強攻。

另邊廂，由於阿仙奴失分多過曼城，所以餘下4場聯賽，除咗要自己保持全勝之外，仲要寄望「藍月亮」失分，先至有機會捧盃。雖然「兵工廠」爭標形勢處於被動，但並冇影響士氣，反而愈戰愈勇，上仗鬥同屬倫敦豪門嘅車路士，一樣大勝5比0。夏維斯、李安度杜沙特等中前場球員腳風極順，輪流入波令對手防不勝防。以阿仙奴近7場聯賽作客取得6勝1和，總共入24球嘅強勁走勢，相信上半場足以攻陷熱刺大門，1.5球半場大值博。

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