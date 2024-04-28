港超聯　傑志6球大破香港U23

周日（28日）「中銀人壽香港超級聯賽」焦點賽事，由聯賽第2的傑志作斧山道運動場，與香港U23交手。最終傑志憑米基爾半場「戴帽」，加上祖連奴、迪美路夫和陳晉一各入1球，順利以6比0大勝。

主隊派出吳文希衝鋒陷陣，梁煒烽聯同宋紘毅鎮守中路，鄭進泓擔任中場屏障，有傷在身的林學曦先列後備；「藍鳥」正選就有不少變動，保羅復出把關，黃洋、鄭展龍及米基爾組成中場鐵三角，協助祖連奴、伊高沙托尼及潘沛軒攻堅。

傑志開賽初段有潘沛軒把皮球撞入網窩，惟被判犯規在先入球無效。主隊其後收到壞消息，吳文希傷出，由林學曦入替，結果到18分鐘就被傑志進襲得手，祖連奴放出妙傳，助攻米基爾單刀射入，為客隊先開紀錄，4分鐘後，米基爾再接應傳中，力壓梁煒烽頂成2比0，加上祖連奴31分鐘單刀射破雲天樂十指關，「藍鳥」遙遙領先3球。

傑志其後有祖連奴和鄭展龍先後攻門，可惜皆告中楣，直到補時階段，米基爾接應潘沛軒傳中頂入，助客隊領先4比0入更衣室，其中米基爾半場已大演帽子戲法。

「藍鳥」換邊後換入艾里奧、陳俊樂、迪美路夫及陳晉一，但依舊繼續強攻，迪美路夫門前勁射被雲天樂沒收。63分鐘，李樂謙嘗試起腳，省中傑志球員彈出，8分鐘後，後備入替的明加索夫窄角度射近柱中楣彈出，75分鐘，陳俊樂左路傳中，迪美路夫頂成5比0，惟明加索夫之後受傷離場，令傑志在餘下近15分鐘要10人應戰，但客隊完場前仍憑陳晉一左路推大位射入埋齋，傑志大勝6比0完場。