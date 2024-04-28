港超聯　奧利斯+岡本玲仁 齊做贏波功臣

周日(28日)標準流浪作客北區運動場，以1比0力克均業北區，全場屢救險球的門將奧利斯，以及射入全場唯一入球的岡本玲仁，演出均令在場及觀看直播的球迷，留下深刻印象。

全場作出最少6次關鍵撲救的奧利斯，賽後當選「全場最佳球員」(Player Of The Match)。「我都唔記得全場做咗幾多次撲救，贏波對球隊同我都好重要，呢一刻我心情好好，冇失波嘅感覺令人非常興奮。」奧利斯在球隊總監李輝立手上接過POM獎座後，接受球隊官方訪問時表示。

標準流浪之前在聯賽接連敗陣，奧利斯謂今季已近尾聲，球隊上下都希望可以勝出餘下賽事，他說：「Philip(即李輝立)賽前一課練波之後，再三強調作客北區呢場嘅重要性，希望我哋嘅表現冇令佢失望。」

至於周日(28日)正是入波功臣岡本玲仁，26歲生日的大日子，能以一記入球作為生日禮物，其興奮程度絕不亞於奧利斯。「之前聯賽都係輸多贏少，今場贏番波當然開心，最開心係我第一次試到生日入波嘅滋味，我要多謝每一位隊友嘅付出。特別係兩位前輩『均宜』同『嘉緯』，全靠佢哋一個博到罰球、一個快開個罰球，造就我入波，好多謝佢兩個。」這位「壽星」表示因為上半場曾錯過入球機會，之後一直想住「入波！入波！入波！」，所以在下半場建功之後，顯得非常之興奮。