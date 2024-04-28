港隊湯優盃失利　李卓耀鬥安賽龍一度扳平

2024年湯優盃羽毛球團體賽周六（27日）起於中國成都進行一連9日賽事，香港男、女子代表隊昨日首戰出師不利俱吞下敗仗，其中男子隊0：5不敵馬來西亞，女子隊亦以直落5場負印尼。男子隊周日（28日）重振旗鼓，硬撼由「世一」安賽龍帶領的丹麥隊，經過一番硬仗後再以0：5告負，出線機會渺茫。

香港羽毛球代表隊於今年2月的亞洲團體賽未能直接取得湯優盃資格，男隊最終以世界排名獲得湯姆斯盃席位，與丹麥、馬來西亞及阿爾及利亞同處於D組爭出線；至於原本無緣優霸盃的女隊，最後以替補身份參加優霸盃，與日本、印尼及烏干達同處C組。

男隊今日於湯姆斯盃小組賽硬撼有安賽龍（Viktor Axelsen）、安頓臣（Anders Antonsen）等勁敵的丹麥隊。事實上，丹麥隊昨日以5：0大勝阿爾及利亞取得小組首勝，隊伍氣勢強悍。

港隊調整比賽狀態重振旗鼓再戰，首場單打再由已經取得奧運資格的李卓耀掛帥，而丹麥亦由安賽龍打頭陣，開場即上演棋逢對手的頂尖對決。李卓耀首局難阻對方强攻輸14：21，第二局找回手感，前半段一度領先4分拉開差距，並將分差維持至後半段，以21：18扳回一城。最後決勝局比分膠著，後半段7次打和，惟最終戰至19分平手時安賽龍抓到機會連奪2分，李卓耀以19：21惜敗。雙方力戰62分鐘才分出勝負，港隊場數落後0：1。

第二場由羅卓謙/楊盛才的雙打組合亦連輸兩局13：21及17：21不敵世界排名第4位的Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen。

盼取下關鍵一勝的港隊，第三場由世界排名27位的伍家朗出戰單打，面對世界排名第4位的安頓臣，首局輸16：21，第二局手感冰冷再以大比分7：21吞敗，場數落後0：3敗局已定。

其後上陣的李晉熙/鄧俊文以及陳延澤亦先後於第2雙打及第3單打失利，港隊再次於小組賽直落5場告負，出線機會渺茫，周二（30日）將對上阿爾及利亞。

女子隊方面，香港對上印尼，港隊楊芯宜掛帥，硬撼世界排名第9位的董珍（Gregoria Mariska Tunjung），首局輸15：21，第二局鬥至11平手後未能頂住壓力連失10分，以11：21敗退，場數落後0：1。

第二場由奪得奧運入場券的「楊楊配」楊雅婷/楊霈霖出戰雙打，惟狀態不敵排名較低的印尼組合，最終第三局決勝局輸17：21，港隊落後0：2。

其後上陣的第2單打馬子雪、第2雙打呂樂樂/吳詠瑢、第3單打梁珈穎俱吞敗仗，同樣於小組賽首戰直落5場告負，下場將於周一（29日）硬撼日本隊。