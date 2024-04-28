逾70船隊雲集維港 爭逐第14屆「民族盃賽」

由香港遊艇會主辦的第14屆「民族盃賽」，周日(28日)假維多利亞港圓滿舉行，逾70勁旅包括澳洲、比利時、英格蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、荷蘭、紐西蘭、蘇格蘭、瑞典、菲律賓、瑞士、美國及中國香港等17國家及地區，分成RHKATI及PHS兩大組別作賽。

開賽之初天公不造美，一眾參賽者要在風雨中於維港以東水域作賽，出發後繞過將軍澳對開的浮標後，再返回維港衝線。在「RHKATI組別」一共有57支船隊，而「PHS組別」則有14支船隊。最後，中國香港代表團「Zoe號」在眾多民族中脫穎而出，於「PHS組別」封王；英格蘭代表團「Gambit號」則於「RHKATI組別」稱霸。「Tin Tin in Hong Kong 號」一眾船員以漫畫 《丁丁歷險記》中的角色及電影《旺卡》中的主角造型打扮上陣應戰，榮獲「最佳服飾獎」冠軍。

香港遊艇會自2011年舉辦「民族盃賽」，至今已是第14屆賽事。一般的帆船賽事，不同國籍的帆船運動員可以組隊比賽，故不時會見到華洋匯聚的船員同賽於維港中，而「民族盃帆船賽」則規定是每隻參戰的帆船上，所有船員的國籍必須與該船所代表的民族或地區一致。帆船運動員更會卸下隊衣或運動裝，悉心打扮並以出位的造型應戰，為緊張的賽事添上幾分玩味，更被喻為是每年一度的「帆船界香港七人欖球賽」。

參與「民族盃帆船賽」帆船運動員均會悉心打扮。當中Pandora 級別及數位Etchells級別帆船運動員均是中國香港代表團。他們以「香港先生」及「香港小姐」造型上陣應戰。這班「港姐」及「港男」指，選美一向都以「美貌與智慧並重」為先。這口號與不少帆船運動員的理念不謀而合，因為在比賽中他們不但要鬥智打力，更要在海上把握時間找最美的航道才是致勝之道。

賽事中更見帆船運動員打扮成瘋魔萬千小孩的卡通人物如白雪公主及七個小矮人、芭比娃娃(Barbie)及海賊王等。有比利時代表隊伍化身成為漫畫 《丁丁歷險記》中的角色，其他富特色打扮的帆船運動員分別有劍客、大坑舞火龍居民、紅鶴、《乘風破浪的姐姐》及武俠小說《倚天屠龍記》中的角色等，一同在維港上演別開生面的比賽。