祖記贊助費不跌反升　全因有個「富爸爸」

周日(28日)凌晨意甲「褪色大戰」，祖雲達斯主場同AC米蘭打和0比0，祖記已連續3場聯賽不勝，表現令人失望，但並冇影響球隊吸金能力，祖雲達斯同球衣胸口廣告贊助商Jeep續約1年，並有得加價，由原本每年4,200萬歐元(約3.5億港元)，增加至4,500萬歐元(約3.8億港元)，比冠軍國際米蘭多50%。

由於國際米蘭已提早奪得意甲冠軍，今場成為「亞軍之爭」，雙方表現欠積極，最終互交白卷，第2位AC米蘭繼續領先第3位祖雲達斯5分。祖雲達斯今季唔需要兼顧歐洲賽，成績仍冇起色，遭到唔少批評，但一樣獲得贊助商Jeep加碼續約，每年獲得4,500萬歐元。

意甲球隊波衫胸口廣告贊助費，如果每年有2,000萬歐元已算係「肥約」，國際米蘭屬於極少數每年有3,000萬歐元贊助費，祖記獲得「天價合約」，好大程度上因為Jeep屬於祖記班主阿尼利家族旗下集團一個汽車品牌，大老細為咗支持球隊重振雄風，自然特別闊綽。加上祖雲達斯好大機會取得下屆歐聯入場券，亦係贊助商願意加碼續約嘅另一個原因。