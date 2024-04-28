巴黎奧運羽毛球分截數　李卓耀首登奧運舞台

巴黎奧運羽毛球項目的積分周期周日（28日）正式「截數」，獲資格名單已塵埃落定，香港代表隊憑目前世界排名共獲4張入場券，包括男單李卓耀、女單盧善恩、女雙「楊楊配」及混雙「鄧謝配」，將站上世界頂級舞台衝擊奧運獎牌。

男單代表李卓耀近期於印度羽毛球公開賽奪得亞軍，加上過往相繼於多個國際賽事上的優異表現，鑄就了在奧運積分榜排名第15位的佳績，成功奪得奧運入場券，這亦是他羽毛球生涯首次站上奧運舞台。早於5年前的2019羽毛球香港公開賽勇奪冠軍，過程中先後擊敗石宇奇、安賽龍及金延3位頂級羽將，一戰成名。

女單代表盧善恩的世界排名位於第46位，扣去其他排名前列的已經獲得資格的國家或地區協會選手後，奧運積分榜排名第24位，順利取得奧運資格。他最近的一次亮眼表現為伊朗羽毛球國際挑戰賽女單冠軍。

女雙代表「楊楊配」楊雅婷/楊霈霖的世界排名為第20位，扣去排名前列已獲資格的國家或地區協會組合後，奧運積分榜排名第12位，成功躋身奧運資格。排於榜首的為中國女雙組合陳清晨/賈一凡，以及次席的韓國組合白荷娜/李紹希；而混雙代表「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪世界排名第8位，奧運積分排第7位，穩陣奪下入場券，排行榜前二皆為中國代表組合，相信硬仗難免。

奧運羽毛球參賽總名額為172個，其中男、女各86個，除常規的166個名額外，還包括2個主辦國名額及4個額外名額。每個國家或地區協會派出的男女運動員名額不得超過8個。

每個單打小項共有36個名額，如果一個國家或地區協會有至少兩名選手進入奧運排名前16位，則可派出最多2名選手參賽，否則合資格内只可派出最多1位；每個雙打小項共16對名額，如果一個國家或地區協會有至少2對選手進入奧運排名前8位，則可派出最多2對選手參賽，否則合資格内只可派出最多1對。