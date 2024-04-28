夏維斯入波兼助攻　北倫敦打吡阿仙奴食刺

周日（28日）晚英超上演北倫敦打吡，阿仙奴憑夏維斯入波兼助攻，作客以3比2擊敗同市死敵熱刺，保持爭標機會。

熱刺已經有兩周冇正式比賽，今場改由經驗豐富嘅賀積查治與賓坦古亞出任防中，前線由古路施夫斯基與迪姆華拿，支援隊長孫興民，阿仙奴自歐聯出局後連贏2場聯賽，今場沿用日前大勝車路士5比0嘅正選陣容，悍將湯馬士柏迪繼續擔正，以夏維斯、李安度杜沙特及布卡約沙卡「3叉戟」攻堅。

開波初段阿仙奴即反客為主，15分鐘布卡約沙卡開出角球，賀積查治竟然頂入自己龍門，靠呢球烏龍波先開紀錄。其後熱刺積極反撲，先有基斯甸羅美路頭槌中柱，另一中堅雲迪尹曾快射破網，可惜越位在先食鋪詐胡。27分鐘古路施夫斯基於禁區被碰跌，球證未有吹罰，阿仙奴立即策動反擊，夏維斯長傳畀布卡約沙卡妙射得手，熱刺由原本有機會獲極刑變為失多粒，一來一回打擊甚大。而交出助攻嘅夏維斯，38分鐘接應迪格蘭賴斯角球頂成3比0。

雖然落後3粒，但熱刺未有放棄，易邊後冇耐基斯甸羅美路再施頭槌高出，其後換入前鋒李察利臣加強攻力，64分鐘阿仙奴門將大衞拉耶犯大錯，交失波畀基斯甸羅美路追番粒。熱刺得勢不饒人，87分鐘迪格蘭賴斯於禁區侵犯賓戴維斯，令熱刺獲得12碼，孫興民操刀一針見血，但為時已晚，阿仙奴保住3比2勝果。