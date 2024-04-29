曼城贏森林保優勢　哥帥：同阿仙奴鬥到煞科

英超冠軍爭逐各不相讓，阿仙奴喺北倫敦打吡贏熱刺後，曼城周一(29日)凌晨亦作客2比0擊敗諾定咸森林，目前雖然1分落後阿仙奴，但有踢少1場嘅優勢，贏晒最後4場就成功衞冕。曼城領隊哥迪奧拿表示唔覺得阿仙奴會失分，預計冠軍爭霸會鬥到煞科。

曼城今場有艾寧夏蘭特復出先任後備，不過要護級嘅森林表現更好，早段已製造多次攻門，但曼城把握力高，32分鐘加華度爾接應角球頂入。森林之後仍然生猛，基斯活特2次喺龍門口有黃金機會，但1次踢空氣、1次射門冇力浪費機會。曼城71分鐘由後備上陣嘅夏蘭特，接應老拍檔奇雲迪布尼直線射入，協助曼城贏2比0。

阿仙奴近10場英超有8勝1和1負，曼城近10場英超就有8勝2和，包括最近連贏5仗，大家都全力衝冠。哥迪奧拿賽後表示：「我梗係想阿仙奴輸，但呢樣控制唔到，仲有最後4輪，我唔覺得阿仙奴會失分，所以我哋好清楚要贏晒餘下比賽。我哋預咗阿仙奴會搏到最後一刻，曼城會準備就緒，爭冠嘅動力非常美妙。」

足智彩英超奪標賠率，曼城係1.37倍大熱，阿仙奴亦有2.75倍。「兵工廠」連過車路士同熱刺兩關後，餘下3場最難應付係作客曼聯，曼城最後4輪亦有作客熱刺嘅硬仗，目前阿仙奴喺得失球差有7球優勢，意味曼城係1分都不能少，鹿死誰手可能真係要鬥到最後一秒。

●阿仙奴餘下賽程

04/05 主場Vs般尼茅夫

11/05 作客Vs曼聯

19/05 主場Vs愛華頓

●曼城餘下賽程

05/05 主場Vs狼隊

11/05 作客Vs富咸

15/05 作客Vs熱刺

19/05 主場Vs韋斯咸