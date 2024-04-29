麥佳亞一桿「破百」轟走梅菲　為20年恩怨吐烏氣

近年表現低迷的前全英賽盟主麥佳亞，周日在世界桌球錦標賽面對8號種子的「魔術師」梅菲打出漂亮一戰，最後一局轟出一Cue 127度以13比7將老對手淘汰，8年來第4次在克魯斯堡劇院躋身8強。

目前世界排名28位的麥佳亞贏得關鍵勝的粉紅波之後，激動地用拳頭擊打球枱，並且面向觀眾席震臂慶祝。這對老對手今仗的較量令人想到20年前的「舊恨」，麥佳亞在2004年大獎賽時忘記了帶粉Chalk，導致比賽推遲，因此被罰停賽一場，據悉，梅菲曾要求裁判介入及用罰則，認為麥佳亞沒有按時比賽，然而梅菲對此消息曾作出否認。然而今天麥佳亞贏波後特別興奮，似乎為「往事」一吐烏氣。

麥佳亞今仗表現相當出色，打出7桿50+，比起梅菲的5桿更有優勢，並以一桿「破百」為比賽埋齋，他賽後表示:「真是很好的勝仗，我很滿意最後可以今場首個『破百』結束。」麥佳亞肯定可以袋走至少5萬鎊獎金：「坦白說，這15年不是太好，每個賽季都變得越來越快，現在好似更快地消失，能再次躋身8強，我必須拍拍自己，好好地享受比賽，我不知道自己是否為世界級，但我努力抗衡讓其他人擊倒我。」