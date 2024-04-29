「聖托定咸日」奪英超100勝　阿迪達超越雲格

阿仙奴周日(29日)作客3比2擊敗死敵熱刺，繼續保持爭標希望，領隊阿迪達更拎到執教生涯第100場英超勝仗。阿迪達只係用咗169場聯賽就達到呢個里程碑，係英超史上第5快實現100勝主帥(見表)，甚至超越「兵工廠」傳奇雲格嘅紀錄！

阿迪達4年半前執教阿仙奴，今場「北倫敦打吡」收穫第100場英超勝仗，而且只需要169場就做到，比雲格嘅179場仲要快10場，排英超史上第5快，排喺哥迪奧拿、摩連奴、高普同費格遜之後，榜上面個個都係傳奇領隊，亦係對阿迪達嘅一種肯定。

阿仙奴贏熱刺後，大批阿迷都開始慶祝傳統嘅「聖托定咸日」，呢個「節日」係每年阿仙奴排名肯定高過熱刺嘅日子，「兵工廠」依家領先熱刺20分，就算餘下賽事輸晒都唔會被熱刺過頭，所有4月28日就係今年嘅「聖托定咸日」，比上年嘅4月21日遲咗1個星期。

英超最快100勝領隊

1 哥迪奧拿 134場

2 摩連奴 142場

3 高普 159場

4 費格遜 162場

5 阿迪達 169場

6 雲格 179場