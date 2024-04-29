港超聯　香港足球明星選舉周四接受公眾投票

周一（29日)在將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行「2023-24香港足球明星選舉」記者會，會上除確定頒獎典禮將在5月28日移師至香港會議展覽中心，又宣布更改入圍機制，以及設有18個投票產生的獎項，而公眾則在周四（2日）上午11時開始，可以在網上投票。

是日記者會介紹了提名、選舉詳情和頒獎典禮的安排，當中足總主席霍啟山、中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚，以及11支球隊皆有派代表出席，包括傑志艾里奧、理文徐宏傑、東方余在言、大埔謝家榮、冠忠南區史提芬彭利拿、港會劉學銘、深水埗顏卓彬、晉峰龐焯熙、香港U23雲天樂、標準流浪劉智樂以及均業北區林樂勤，各位球員輪流上台接受主持人訪問。

適逢港超10周年，今屆頒獎典禮會移師至香港會議展覽中心進行，又設有18個獎項，除香港足球先生、最佳教練、明星十一人、最受球迷歡迎之星、球員之星和兩名最佳年青球員外，更增設了港超聯最佳球隊球員一獎，希望藉此鼓勵過去一季港隊球員的好表現。值得一提，公眾投票將佔每個獎項的40%，而網上投票將由周四（2日）上午11時開始，直至5月26日晚上11時59分結束。同時各個獎項入圍機制亦有變，有別於過往由球會各自挑選候選名單，今屆球員只需在2024年4月28日前，在本地各項賽事累計上陣不少於指定場數便自動入圍。

大埔主教練李志堅在記者會後受訪，笑言自己有機會奪得最佳教練一獎，但目前會先專心帶領球隊踢好餘下每一場：「最大競爭對手係盧比度，但都係做好自己先。作為一個掌舵人，我諗點樣令到一隊波成績、各方面有進步或者希望，依啲係球迷投票嘅因素。」大埔暫時少踢兩場，落後榜首理文10分，「堅Sir」坦言要奪冠機會渺茫，但認為成績有交代：「自己都好開心，起碼球員唔擔心下一季搞唔搞。」

除此之外，大埔中場陳肇鈞（Philip）是日也有現身，但主持人提到出席球員時卻只提到其隊友謝家榮，而未有讀出他的名字，Philip隨後馬上離場，「堅Sir」則解釋道：「當時球會話揾人去，咁我又唔知嗰要求，就叫咗『家榮』、Philip，咁佢哋大機會攞獎，無謂搞其他人啦。我諗Philip可能覺得冇講佢嗰名，驚尷尬，其實都係嘅，個個上晒去得佢坐喺到，咁我就話唔同，當球會職員車佢哋嚟。」

至於當選「最佳青年球員」呼聲甚高的東方中場余在言，就盼同時入選「明星十一人」，但強調一切以助球隊取好成績為優先：「今年除咗『最佳青年球員』，亦都好想入選『明星十一人』，但我唔會畀呢啲嘢分心，最重要係幫球隊keep住近期嗰勢，繼續贏波。」