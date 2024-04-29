港超聯　增設最佳港隊球員獎　謝家榮：平常心

今季「香港足球明星選舉」增設「港超聯最佳港隊球員」，其中去年在杭州亞運表現出色，助港隊歷史性打入足球項目4強的謝家榮，認為多位港隊成員於今季皆有良好發揮，因此對獲獎保持平常心。

本屆選舉特別設立「港超聯最佳港隊球員」獎項，球員必須要在2023年9月至2024年3月期間，代表「大港腳」及亞運隊征戰，並曾於本年度港超、高級組銀牌、足總盃及賽馬會菁英盃上陣，才能成為候選人，並決出1名得獎者。投票機制方面，球迷公眾投票佔40%、評審委員會佔20%，香港體育記者協會及轄下的傳媒機構亦佔20%，至於各港超球隊的主教練及隊長投票各佔10%。

大埔門將謝家榮去年於杭州亞運高接低擋，幫助香港晉級至4強，自然有力競爭這個獎項，但「家榮」坦言未有太大把握獲獎：「應該有唔少球迷會因為亞運嘅表現而投畀我，但港隊之後喺其他比賽嘅表現都幾理想，所以自己攞獎嘅機會未必好大，一切就順其自然，交畀球迷決定。」

此外，本季「家榮」在大埔同樣有出色發揮，多次保住清白之身之餘，亦令「綠戰士」成績大有改進，有望以三甲完成聯賽，不過「家榮」未有自滿：「今季表現係有啲進步嘅，而且杭州亞運嗰旅程好難忘，總算證明到自己實力，但之後要繼續努力，畀球迷睇到我有更大進步。」

談到「香港足球先生」獎項花落誰家，「家榮」認為大埔隊友陳肇鈞（Philip）有力獲獎：「Philip今季踢得好好，又喺亞洲盃入波，攞到呢項盃賽史上第1000個入球，份人又有星味，值得攞獎。」