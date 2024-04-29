港女隊優霸盃負日本遭兩連敗　出線無望

世界羽毛球聯會(BWF)最高榮譽男女子團體賽的湯優盃繼續在成都上演，香港女隊周一在優霸盃面對另一勁旅日本，以0比5落敗，小組連輸兩仗，出線無望。

港隊於首仗面對印尼慘吞5蛋後，今日遇上日本迎來更大挑戰，為港隊打頭陣的楊芯宜面對兩屆世錦賽女單冠軍山口茜，對戰僅36分鐘便直落兩局落敗。

比賽以3單2雙的賽制進行，港隊在5場比賽中除了「雙楊配」在第一場女雙能與對手曾一度對待之外，其餘場次均以0比2落敗；剛落實奪得奧運入場券的楊雅婷／楊霈霖與世界排名第4的松山奈未／志田千陽打得激烈，「雙楊配」更先贏一局，可惜隨着日本組合作出戰術調整反擊，雙方爭逐了1小時後，「雙楊配」以21比11、16比21及11比21告負，未能為港隊取得一分。

而另一位女單馬子雪其後迎戰里奧女單銅牌得主奧原希望，即使首局曾一度打得接近，但最終都未能有突破，被日本隊搶先取得3場，奠定勝局。其後港隊的呂樂樂／吳詠瑢及梁珈穎在餘下的雙打及單打賽亦告敗陣，但梁珈穎在壓軸一戰打得精彩，與宫崎友花苦戰三局，最終以21比16、12比21、13比21落敗，未能為港隊「破蛋」，以總場數0比5見負，遭遇兩連敗。

港隊最後一場小組賽事，將於周三（1日）對烏干達，力爭「開齋」。