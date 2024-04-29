9月國際籃球邀請賽　建龍飛馬挑戰中韓勁旅

香港男⼦甲⼀組建⿓⾶⾺籃球隊及無疆界體育學院將於9⽉2⽇⾄4⽇假香港伊利沙伯體育館，舉辦「中國香港國際籃球邀請賽2024」，大會周一（29日）於記者會公布，賽事邀得泰國國家隊、中國CBA、南韓KBL、台灣P.League+及塞爾維亞職業隊參賽，有望為本地球迷帶來精彩對決。

「中國香港國際籃球邀請賽2024」男子組賽事共有6支參賽球隊，除香港甲一球隊建⿓⾶⾺外，賽事另有5⽀外隊，包括泰國國家隊、中國CBA吉林九台農商⾏東北虎籃球俱樂部、南韓KBL冠軍級球隊安養赤紅火箭球隊、塞爾維亞勁旅KK PETROVGRAD ZRENJANIN及P. League+聯盟勁旅桃園璞園領航猿。

建⿓⾶⾺男⼦籃球隊總教練香振強表示，「希望為球迷帶來高水平比賽，讓本地球員接觸海外職業隊，從中學習。賽事之外，我們亦舉辦一系列社區活動，包括為基層兒童帶來小籃球訓練和比賽，希望透過籃球回饋社會。」他坦言，上季成績不理想，故球隊提早於上月開操，積極備戰新賽季。

建⿓⾶⾺前鋒劉智勇亦有份出席活動，由「全港邨JUMP⻘少年籃球培訓計劃」獲建⿓⾶⾺提拔上一隊的他克服聽力只得1％的障礙，去年首次在甲一登場，他相當期待首次與外隊比賽：「我想見識一下其他地方的籃球水平，努力提升自己。」

賽制方面，6隊將分成兩組比賽，由兩隊小組首名競逐冠軍，⽽兩隊⼩組次名則競逐季軍。女⼦組則以單循環形式舉行，由香港女⼦甲組聯賽總冠軍福建女⼦籃球隊，將與⻄班牙籃球聯賽BASKET ALMEDA女⼦隊（2022-2023聯賽第5名），以及泰國國家女⼦隊同場獻技，同樣值得留意。

福建女子籃球隊成員任栩燕表示今次機會難得，「香港女子籃球比較少機會與外隊交流，今年我們有新人加入，希望透過比賽寓賽於操，聯賽爭取好成績。」早前任栩燕以外援身份加盟馬來西亞球隊MKY鳳靈，回歸本地聯賽的她期望將所學回饋球隊。

門票方面，比賽每日共設有2,659個座位，9⽉2⽇「One Pass」票價價錢分別為$200/ $500/$600/$880，9⽉3⽇「Day Pass」票價分別為$120/$300/$400/$550，9⽉3⽇「Night Pass」票價分別為$200/$500/$600/$880，⽽9⽉4⽇決賽⽇「One Pass」票價分別$380/$680/$1080/$1580。