4戰0失球霸氣十足　烏茲別克上盤尼料

今晚上演U23亞洲盃4強，頭場由印尼U23對烏茲別克U23，首度參賽嘅印尼U23表現令人驚喜，連接製造爆冷賽果，包括8強淘汰傳統勁旅南韓U23，但由於該仗踢足120分鐘，球員體力消耗大，可能回唔切氣。烏茲別克U23今屆4戰全勝，每場都贏對手2球或以上，充滿霸氣，讓球盤烏茲別克讓一球，上盤仍值捧場。（HOY TV 76台周一晚10時直播）

印尼U23自首輪分組賽不敵東道主卡塔爾U23後，愈戰愈勇，曾擊敗另一支爭標分子澳洲U23，上仗對南韓U23，兩度領先之下被逼和2比2，加時仍不分勝負，最終印尼U23憑互射12碼勝出。不過要留意南韓U23因為有球員被逐，令印尼U23有唔少時間踢多1人，晉級存在幸運成分，今場未必可以再佔甜頭。

上屆亞軍烏茲別克U23今屆捲土重來，表現無懈可擊，4戰全勝合共入12球兼保持不失，並且每場都上半場都領先，最後皆淨贏兩球或以上，實力大超班，足以輕取疲兵印尼U23。

另1場4強賽事，日本U23對伊拉克U23，日本U23喺8強淘汰卡塔爾U23，球隊擅長搶攻，今屆4場有3次先開紀錄，反觀伊拉克U23今屆4場失5球，防守不穩，未必頂得住對手搶攻，日本U23第一隊入球值得再追。（HOY TV 76台周二凌晨1時30分直播）

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