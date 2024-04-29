香港金牛新球季就緒　球員登場拍攝微電影

香港金牛隊周一（29日）於修頓場館參與籃球微電影拍攝，梁兆華、楊睿騏、許烜行，以及新加入的楊瑞鴻出席活動，首次體驗微電影拍攝。

在得到家人的支持下加入香港金牛的楊瑞鴻，對於第一次打職業表示興奮：「很榮幸能加入香港金牛成為球隊一員，同時亦是第一次於職業賽場上同甲一時期的對手『兆華』、『Ricky』、『阿行』做隊友，希望大家可以互相支持建立默契，亦希望自己能夠做好教練的要求，落力為每一場波取勝。」

對比起甲一時期，楊瑞鴻就認為現在訓練強度大很多，「基本上每日都要練波，訓練時間比在甲一多2至3倍，團隊乃至個人上的細節位完善很多，體能及心態要求高出不少」。而對比起自己以往的比賽風格，「甲一時主力負責持球進攻，自由度大很多，現在的教練則要求防守優先，所以在進攻及防守紀律上需要時間去適應」。

狀態良好的許烜行希望能於新球季取得好成績，「早前球隊赴清遠訓練半年，準備充足迎接新球季，去年機會較少，今年要把握」，他充滿自信：「自己狀態是廿幾年來最好，訓練密度，內容充實，食完早午餐都會練波，10點準時訓覺，作息相當規律」。

許烜行坦言：「其實清遠集訓時很少娛樂，去商場都要40分鐘，大家都好專注訓練。球隊每3課有半日休息，我們就會去打邊爐，已經好好，希望自己能力有所提升，目標爭取出場時間，減少失誤，給信心予隊友及教練，幫球隊爭取更高名次」。

香港金牛隊主力之一的梁兆華對於新成員楊瑞鴻表示期待：「『阿楊』好刻苦耐勞，他加入後球隊整體實力有所提升，尤其是進攻方面，希望在強度訓練及幾位新成員加入下，新賽季球隊能衝擊聯賽前4」。

楊睿騏（Ricky）表示：「早前出戰3人籃球賽吸取了不少經驗，加上清遠集訓的密集訓練及早前進行的9場友誼賽，相信自己及球隊已經『熱好身』準備就緒出戰新球季。」