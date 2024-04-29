區天駿夥拍許建德及謝榮鍵獲斯帕12小時賽季席

三位香港車手區天駿 (Antares)、許建德 (Jonathan) 及謝榮鍵 (Kevin) 上周末聯手參加比利時斯帕12小時耐力賽，並駕駛80號Car Collection Motorsport 保時捷 911 GT3 R (992) 出戰。以全場頭位起步後，3人組很快就在這場分成兩部分舉行的耐力賽前半段 (週六5小時和週日7小時) 面臨挑戰，他們經歷了不斷變化的天氣，包括下雨、雪、冰雹、霧和風，遇上重重困難，而在最後一小時的關鍵超前，為車隊帶來總排名第3的佳績。

3位香港車手多年來一直駕駛GT3賽車在世界各地征戰，努力提升香港賽車運動的知名度。區天駿在亞洲利曼系列賽多次駕駛保時捷911 GT3 R，但對於在GT世界挑戰歐洲賽駕駛法拉利的許建德以及在英國GT錦標賽駕駛平治的好手謝榮鍵來說，這一切都是嶄新的挑戰。3人在週五的練習賽熟習賽車和賽道的配合，但同一天的排位賽隨即體驗到典型斯帕天氣，大雨和降雪覆蓋整賽道。首節排位賽，區天駿在大雨中順利跑出全場第3名佳績。隨後許建德和也造出兩個快圈，讓80號保時捷Car Collection Motorsport 賽車鎖定全場頭位起步。

這場12小時的比賽分成兩部分進行，前5小時於周六下午的大雨和濃霧下開始。儘管車隊在第一圈保持領先，由於技術問題導致賽車在濕地的抓地力下降，80號賽車在第1個小時就開始損失位置。更不幸的是，賽道剛好在區天駿的交棒時段發生事故，導致安全車出場，80號賽車在全場慢駛情況下，僅差幾秒超越了賽例對每車手120分鐘連續駕駛的時限。這次違規導致80號賽車被重罰維修站停車60秒，頓時跌至第18位。

許建德和謝榮鍵負責週六剩餘的賽程，展開強勢反攻。兩位車手在乾濕間斷的賽道上應付過熱的濕地胎，跑出優異圈速並開始收復失地，以第10名結束首段比賽。

無奈80號保時捷戰車禍不單行。週日早上，在第2部分比賽開始之, 車隊經過夜間禁止維修的限制(Parc Ferme)後，未能於規定時間內重新啟動戰車，再次受到加時處罰。週日比賽開始時段，80號賽車落後領先對手2圈起跑。

儘管挑戰重重，車手們依然在不斷變化的路況中冷靜作賽。許建德在雨中起步，此時賽道的能見度很低，但他決心收復失地，並利用短暫出現的陽光，換上乾地胎，把80號賽車帶回前5名。可惜天氣持續不久，當謝榮鍵接棒時，賽道又回到半乾濕狀態。他憑快而穩定的速度和表現，在最後幾小時將80號賽車帶到頒獎台爭奪戰。

踏入比賽最後一小時，晴朗天空突然降下冰雹。此時車隊冒險選擇換上乾地胎，因為假如賽道在最後時刻再度變乾，80號賽車就有機會超越使用濕地胎的對手。區天駿在這最後一棒奮力作賽，驚險鏡頭屢次出現。三人的努力終得回報: 80號在最後幾圈成功超越第3位對手，最終以全場季軍衝過終點。

對於3位車手而言，他們代表香港賽車運動登上國際舞台，並在這賽事打入全場三甲，是個值得驕傲的成果。同時，這場比賽對他們也為6月知名的斯帕24小時耐力賽做熱身，屆時區天駿、許建德和謝榮鍵將返回各自歸屬的車隊，以對手身份同場競技。