不獲曼聯留用　艾納斯天價斟華拉尼

曼聯今夏大改革，除咗清洗「圓規」安東尼馬菲奧斯，後防重心華拉尼亦將棄用，據報該位31歲法國中堅今夏不獲「紅魔鬼」留用，自由身離隊，沙特豪門艾納斯有意免費簽入，開出年薪5,000萬鎊(約4.9億港元)吸引對方加盟。

華拉尼於2021年夏天由皇馬轉投曼聯，當時簽約3+1，華拉尼為咗專心為曼聯比賽，卡塔爾世盃後更宣布退出法國國家隊，不過由於傷病影響，3季僅上陣93場入2球，贏過1次英聯盃。《鏡報》報道，今夏曼聯將會簽入新中堅，因此不會啟動華拉尼續約條款，畀佢自由身離隊。

與此同時，沙特傳媒《skyalsaudia》報道，沙特豪門艾納斯有意向華拉尼招手，開出年薪5,000萬鎊邀請對方來投。據報華拉尼現時在《轉會市場》身價估計為2,500萬歐元，一度有傳皇馬有意重召佢歸隊，但未有實際行動。

如果華拉尼加盟艾納斯，將會同C朗繼皇馬及曼聯之後，在第3支球隊再結隊友緣，C朗在艾納斯年薪為2億歐元，華拉尼年薪只及C朗4分之1。不過如果華拉尼打算收山，艾納斯係唔錯嘅去處。