希亞路：祖迪比寧咸重返德國有睇頭

拜仁慕尼黑及皇家馬德里於今屆歐聯8強階段分別淘汰了兩支英超勁旅，證明了雙方是歐洲其中兩間最成功的球會。

皇家馬德里把曼城踢出局是我意料之內，皆因他們出戰大賽時，經常能夠在受壓下勝出。事實上，為皇馬落場比賽的球員，個人的心理質素都是相當強大，這正正是他們能夠多次奪得歐聯冠軍的原因。

皇馬最近亦於國家打吡中擊敗了巴塞隆拿，祖迪比寧咸攻入奠勝入球。此子有能力於關鍵時刻取得入球，令人嘆為觀止，如今他也終止了自己的入球荒，今仗重返德國將會渴望取得入球。

我預期皇馬會較長時間主守並會受壓，然後以洛迪高高斯及雲尼斯奧斯祖利亞展開快速反擊攻勢。前拜仁慕尼黑球員卻奧斯的演出相當關鍵，事關他有能力於中場中路好好地保持控球權，以及作出致命傳送。

大家也看到主隊球迷的支持為拜仁慕尼黑面對阿仙奴時帶來幫助。雖然現場氣氛不會影響到皇馬的演出，但絕對能夠為主隊球員帶來鼓舞作出。

前幾圈賽事，利萊辛尼都表現得相當出色。阿仙奴未能好好封阻他，他能夠拉扯對方守衛失位，以及以速度強攻對手，構成很多問題。

哈利卡尼轉投拜仁就是希望可以贏到冠軍殊榮，所以他的鬥心將會十分旺盛。他不但擁有世界級的把握力，他亦能夠墮後保持控球，亦可帶領身旁的利萊辛尼及穆斯亞拿參與進攻，演出舉足輕重。

今仗將會看到兩支歐洲傳統勁旅作出正面交鋒，我認為皇家馬德里能夠作客小勝而回，領先首回合。