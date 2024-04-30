羅拔佬「戴帽」破紀錄　發表效忠宣言

周二(30日)凌晨西甲，巴塞隆拿主場以4比2擊敗華倫西亞，被指水準今非昔比嘅前鋒羅拔利雲度夫斯基大發神威，上演「帽子戲法」入3球，以35歲零252日成為西甲史上最大年齡「戴帽」嘅巴塞隆拿球員，呢位波蘭國腳表明下季仍然會留隊，粉碎去中東「養老」傳聞。

巴塞隆拿近期連番受挫，分別歐聯出局，以及西甲「國家打吡」不敵皇馬，今仗亦贏得驚險。開賽22分鐘，巴塞憑費明頭槌破網打開紀錄，但之後連失2球，先係門將達史特根出迎解圍失誤，被華倫西亞前鋒曉高杜路射入空門，跟住中堅朗奴阿拿奧祖喺禁區內犯規，被判罰12碼，華倫西亞由比比路主射入網，反超前2比1。

上半場補時，華倫西亞門將馬馬達舒維尼衝出禁區犯手球，被球證直接出示紅牌趕出場，成為全場轉捩點。換邊後巴塞隆拿踢多1人，迅速由羅拔利雲度夫斯基頂入角球扳平，戰至比賽末段，「羅拔佬」近門頂入，加上主射罰球入網，完成「帽子戲法」，佢亦成為自2005年伊度奧之後，近19年首位單場西甲用頭槌頂入2球嘅巴塞隆拿球員，今季西甲已有16球進帳。

羅拔利雲度夫斯基仲有2年合約在身，由於佢今季表現下滑，盛傳可能被放棄，轉投沙特豪門希拉爾。不過，賽前「羅拔佬」話：「毫無疑問，我下季將會留隊。」結果佢今場轟入3球，證明自己寶刀未老，相信巴塞會方亦會留住佢。第2位巴塞隆拿贏波後，仍然落後榜首皇馬11分。