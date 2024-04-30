聖若瑟陷身亡D組　戮力應戰誓衝出重圍

學界籃球港島區冠軍聖若瑟書院，於Panasonic學界籃球邀請賽的籤運安排下置身男子D組，同組還有漢華中學及拔萃男書院，究竟聖若瑟能否在死亡D組突破重圍？將成為賽事的一大看點！

聖若瑟書院早前在精英賽第二階段遺憾出局，無緣衞冕，隊長張嘉謙承認整體表現的確未如理想，又指人腳不整對球隊影響很大。「嘉謙」與另一主力許浩翔因傷缺席上屆Panasonic，最終聖若瑟意外在首圈止步，他表示自己今屆會負上更大責任，並以捧盃為目標：「自己今年角色繼續任控球後衞，但不只是得分，還要負責帶領隊友。自己會更多切入分球和組織，學習如何去串連整隊，希望能奪回屬於我們有能力拿到的冠軍。」

「家謙」續指球隊今年平均身高較矮，打法將由陣地戰，改以快攻和突破為主，同時亦不再採用聯防，提醒隊友防守時要更加落力：「進攻、個人能力對比其他球隊，未見太大優勢。除了心態，在防守戰術上亦要執行得更加好，這樣才可以取勝。」

聖若瑟書院

教練：趙蕸雄

球員：張嘉謙、許浩翔、施建宏、李啟弢、杜晰哲、劉炫志、陳偉之、趙梓舜、黃永諾、曾只因、許瀛、黃朗君

本學年成績：港島區學界D1冠軍

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）