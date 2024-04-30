希堅斯神奇逆轉闖世錦賽8強　更衣室爆喊20秒

桌球傳奇「巫師」希堅斯周一在克魯斯堡劇院舉行世界桌球錦標賽親身演譯神奇「魔法」，即使處於出局邊緣的劣勢下成功反勝，以13比12力挫宿敵麥克艾倫，篤定8強席位，這也是他生涯第18次躋身世錦賽半準決賽位置。

希堅斯與麥克艾倫過往多次碰頭，但「巫師」一直處於下風，輸多贏少，而今仗25局的爭逐中，希堅斯同樣是落後中追趕，7比9、8比10繼而追至12平手，在決勝局麥克艾倫開局不俗，將比數領先62比0，打失了在袋口邊的紅波，想不到因此靜坐着睇希堅斯「表演」，48歲的「巫師」神顯轟出一桿71度清枱獲勝，粉碎了麥克艾倫爭勝希望，這位四屆世界冠軍激動振臂，而這也是自2006年後首次在克魯斯堡劇院再出現以「黑柴」決勝的場面。

希堅斯賽後坦言在更衣室爆喊：「我在更衣室喊了大約20秒，將所有東西釋放出來，但我跟自己說還是為明天賽事準備，這只是8強，還有很長的路，我需要做得更好，暫時我還未在比賽中打出『破百』（暫時他一桿最高是75度），但我一切都是正面及拚搏中。」

這是希堅斯生涯第18次躋身世錦賽8強，同時這個成績亦令這位48歲的蘇格蘭球星的年終排名鎖定TOP16長達29年，目前排名15。「這是最好的，在經歷了過去兩年的一切之後，在強大的壓力下站起來，對我說是一個非常自豪的時刻。」希堅斯下仗將面對奇利威爾森。

至於「世一」奧蘇里雲爭取創紀錄第8次捧走世界冠軍又再踏前一步，他以13比7淘汰戴爾，紀錄性第22次闖入世錦賽8強，並將與冰咸爭逐準決賽資格。