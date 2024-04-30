曼聯大清洗　僅3人屬於非賣品

曼聯今季成績令人失望，未能打入英超前4位，無緣下屆歐聯，根據英國《電訊報》爆料，以新股東拉特克利夫為首嘅新管理層計劃對紅魔鬼進行大換血，出售包括拉舒福特在內嘅多位球員，甚至隊長般奴費南迪斯都有可能被賣走，隊內只有3位新星海倫、馬恩奧、阿歷真度加拿祖屬於非賣品，展開一場青春風暴。

據悉拉特克利夫同候任行政總裁貝拉達已有改革腹稿，包括出售大部份一隊球員，整靚盤數及騰出薪酬空間，以便符合英超賽會財政要求，為簽入新兵鋪路。最大機會被開刀嘅大牌球星係拉舒福特，因為呢位26歲英格蘭國腳今季長期表現低迷，而且周薪高達31.5萬鎊(約310萬港元)，成為貴價冗員。

盛傳巴黎聖日耳門有意收購「福仔」，接替將會離隊嘅基利安麥巴比，估計「福身」轉會費可達7,500萬鎊(約7.37億港元)，如果交易成事，對於曼聯改善財政有極大幫助。

安東尼馬菲奧斯、卡斯米路等表現下滑球員亦面臨被出售，並會全力促成外借去多蒙特嘅查頓辛祖，永久轉投呢支德甲球隊，但有傳多蒙特要肯定獲得下屆歐聯資格，先至會買斷辛祖。至於安東尼馬迪爾等將於今夏約滿球員不獲續約，從而節省薪酬開支。陣中只有海倫、馬恩奧、阿歷真度加拿祖可以肯定獲得留低，皆因3人年輕有潛質，而且比賽態度佳，被視為球隊未來骨幹人物。

另外，曼聯將會重點收購1位前鋒、1位中場及1位中堅，早前有消息指今夏只有1億鎊(約9.83億港元)增兵，但如果清貨行動順利，獲得巨額轉會費收入，或者可以簽入更多球員。