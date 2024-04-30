漢華男籃將挫折化成動力　Panasonic賽想「爭番啖氣」

漢華中學去屆成績突飛猛進，於港島區學界D1決賽惜負聖若瑟書院屈居亞軍，其後於精英賽繼續創出佳績，收穫殿軍，今次出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」隨時再有驚喜。

漢華於剛過去的1屆學界成績令人眼前一亮，隊長蘇宗禧回味整個過程時，仍覺得非常夢幻，但對球隊最終未能更進一步，取得季軍感到可惜：「大家為了在精英賽取得好成績，較以往更加團結，向目標邁進，可惜到精英賽季軍戰面對北協，因為有主力早段受傷，否則可能會扭轉敗局。」

漢華於「Panasonic學界籃球邀請賽」有與其他傳統勁旅交鋒，他盼望一旦有機會與北協交手，能夠報精英賽季軍戰一箭之仇：「除了想挑戰英華及男拔等強隊，亦都想打贏北協，爭番啖氣。」

文：鄧文滔

漢華中學

教練：翁金驊、霍曉賢

球員：蘇宗禧、陳卓賢、陳智穎、許浚軒、許智煉、王子祺、蘇學森、麥凱迪、麥晉銘、梁嘉曦、蔡峻然、洪煜炫、葉立曦、黃達朗、楊俊偉、郭子喬、蔡浩程

本學年成績：香港區學界D1亞軍、精英賽殿軍

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）