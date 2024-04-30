「泥地王」再現！拿度馬德里賽闖關超激動

西班牙網球傳奇拿度周一（29日）在馬德里大師賽令自己及球迷也感到振奮，與阿根廷的卡秦鬥足3小時以6比1、6比7(5比7)、6比3順利闖關，在妻兒及江東父老面前重現「泥地王」風範。

這是五屆盟主拿度在退役前最後一次在家鄉比賽，他打得特別落力，而賽後對手卡秦也變身粉絲即場向這位傳奇球星索取球衣作為留念。「有些時候很好，有些時候不太好，我找到一種方法來度過難關。我覺得在第三盤雖然有點失誤，但我仍然有點難以預測。」拿度取勝後相當激動，相信除了晉級之外，其身體能夠頂得住高壓的比賽是他最大的感恩，對於這場如過山車般的賽事，他坦言:「我很享受，讓我們看看明天我醒來的情況，在家比賽對我來說很大意義，盡我所能繼續夢想。」

拿度躋身16強將面對30號種子的歷赫加（Jiri Lehecka），而這位37歲球星一直處理身體問題，令他今季只能參加8場比賽，被問到如果周二能夠擊敗歷赫加是否會感到驚訝，他說:「是的，今天的比賽之後更是如此，我將面對一位非常高水平而且發球強勁的球手。」