馬術馬王賽逾百組合爭逐　特邀奧運設計師設定路線

中國香港馬術總會上周末在雙魚河馬術中心分別舉行「盛裝舞步馬王挑戰賽」及「場地障礙馬王挑戰賽」，成功吸引本地不同水平的馬術運動員參加，併盡全力於這兩場馬術盛事中展示平日刻苦訓練得來的成果。

兩日比賽共吸引142對人馬組合參加，分別於8個不同組別的盛裝舞步排名賽，以及4個組別的場地障礙非排名賽和3組場地障礙排名賽 (合共7組) 中以實力爭取績分。其中在盛裝舞步馬王賽中，騎手謝穎麗與馬拍檔 Don Le Beau 以總績分120.7奪得本屆最高級別(中級組) 冠軍。而場地障礙馬王賽中，騎手葉宥彤與馬拍檔 Little Lady Van’T Eigenlo 表現出色，以零罰分進入附加賽，最終以4罰分50.95秒成為本次比賽最高組別 (欄高 125cm) 的獲勝騎手。

此外，總會每年皆頒發九個大獎，以表揚香港馬術運動員的傑出表現，包括：「盛裝舞步馬王獎」、「場地障礙馬王獎」、「三項馬王獎」、「終極馬王獎」、「格廉梭紀念盃」、「最佳少年騎手獎」、「先進盃」、「香港賽馬會新晉退役馬獎」以及「香港賽馬會最佳退役馬獎」。而各獎項的最後贏家，將於6月9日公佈。

值得一提是中國香港馬術總會是次特別邀請了兩位從海外遠道來港的國際馬術聯會(FEI) 認可馬術賽事官員－Olaf Petersen和Vittorio Barba，分別為馬王賽設計障礙路線和擔任評判。從德國來港的Petersen曾為三屆奧運設計馬術場地障礙路線，他今次專門為馬王賽設計了不同難度級別的路線，令本地馬術運動員能夠獲得更多國際級數的比賽體驗。Petersen留港期間還向本地的場地障礙路線設計師提供培訓，以培育本地馬術人才。而 Barba則是FEI盛裝舞步的三星級裁判，今次特地來港參與，有助擴闊香港馬術賽事官員的視野和發展。

中國香港馬術總會行政總監Masami Toda小姐表示：「今次是疫情後第二次舉辦馬王挑戰賽，過去幾年因疫情關係，騎手的排名和訓練都受到影響。現在我們的騎手正積極重拾狀態，而今年馬王賽中，無論參賽人數及運動員表現與去年比較皆有所提升。我們對香港馬術運動成績得以保持，感到鼓舞。」