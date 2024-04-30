拜仁傷兵太多讓唔起　皇馬下盤值博

歐聯4強首回合，拜仁慕尼黑主場迎戰皇家馬德里。拜仁上圈淘汰阿仙奴，皇馬則踢走衞冕嘅曼城，兩隊歐聯經驗豐富，今場可謂高手過招。而論今季整體演出，「銀河艦隊」略勝一籌，雖然拜仁主場氣勢強勁，但偏偏皇馬毋懼作客安聯球場，近3次歐聯作客拜仁錄得全勝，皇馬受讓平半下盤睇高一線。（Now 643周三凌晨3時直播）

拜仁慕尼黑喺呢段時間，理應集中精神備戰歐聯4強，但成班高層反而忙於物色新主帥，最新目標係向奧地利國家隊挖角「迫搶之父」蘭歷克執教，而另邊廂由於球隊有機奪取歐聯冠軍，又有大批球迷聯署支持杜曹留任，形勢混亂，難免影響到更衣室士氣，杜曹講嘢有幾多人聽真係好難講。

更不利嘅係拜仁受傷兵潮侵襲，除咗烏柏美卡奴同京士利高文等長期傷兵，近期又有基拿比、利萊辛尼受傷，馬菲斯迪歷特亦上陣成疑，實力難免打折扣。

相比之下，皇家馬德里西甲奪冠在望，近期正專心備戰歐聯，包括上輪聯賽對皇家蘇斯達收起大半隊主力，都照贏1比0，現時全隊養精蓄銳，祖迪比寧咸、雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯都喺聯賽休息完，全隊只有丹尼爾卡華積停賽，其餘主力均可上陣搏殺。

再睇對賽紀錄，皇馬除咗歐聯作客拜仁表現特佳，佢哋近6場歐聯對拜仁計埋加時更錄得5勝1和不敗，預料將可乘住早前「國家打吡」擊敗巴塞隆拿嘅氣勢，有望喺首回合先下一城，受讓嘅下盤更加不容錯過。

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