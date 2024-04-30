港超聯　大埔衝前3主場招呼深水埗

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「中銀人壽香港超級聯賽」周三（1日）再演地區打吡，大埔於大埔運動場地頭出擊迎戰深水埗。力爭衝擊前3位置的「綠戰士」，為延續不敗走勢必定主場搶攻，且看有主力復出的深水埗，能否撕破港超最強防線，踢出驚喜表現。（on.cc東網周三下午3時按次收費直播）

正處於緊密賽程的「綠戰士」上場以3比0輕取港會，今場周中賽事後，大埔即將面對冠忠南區，主教練李志堅承認排兵布陣是一大挑戰。首循環交手，大埔僅以1球小勝深水埗，李志堅預計今場會再遇到頑強抵抗：「深水埗可以踢得好防守，我哋係可以踢得好辛苦，希望盡快入波，而蘇沙係我哋需要重點應付嘅球員，雖然佢冇以前咁高速，但都唔應該畀佢對住嗰龍門嚟射。」馮冠鳴累積5面黃牌今場要停賽，鄭子森則因傷上陣成疑。

上場聯賽再有斬獲的陳肇鈞（Philip），是今季港超入球數最多的華人球員，Philip當然希望延續好腳風，但他強調球隊取勝才是重中之重：「上場有入波之後，自己去到埋門一刻都會更加有信心，但贏波係更重要，我唔在乎邊個入波，嚟到季尾希望球隊繼續保持唔失波，同埋銳利嘅進攻。」

去役不敵東方後，深水埗急需一場勝仗重拾信心，主教練陳浩然表示次循環再鬥大埔，會先注重防守：「大埔係一隊走勢好好，進攻力好強嘅球隊，我哋都係專心做好防守先，再等機會去搶分。」馬高域兄弟近幾場不在陣中，陳浩然就表示希望給予黃靖揚及梁星耀等華人球員更多上陣機會，並喜見顏卓彬坐完波監復出，相信這位隊長的復出能加強中場戰力。

顏卓彬就認為比起首循環主場作賽，作客大埔的賽事必定會更困難，但同時有信心球隊能交出更好表現：「呢幾場大家防守方面做得愈嚟愈好，希望喺出戰足總盃4強之前，儲多啲信心。」「彬仔」亦指出會有針對性部署應付陳肇鈞等大埔主力：「Philip同比迪高係好有質素嘅球員，唔可以畀佢哋太多機會上腳。」

大埔 4-3-3

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 31.翁煦濤

中場：16.陳肇鈞 70.比迪高 20.王顯琛

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 95.雷仙奴

深水埗 4-3-3

門將：1.梁興傑

後衞：20.波比 72.拿亞 14.宋柱浩 15.尼高拉斯

中場：24.顏卓彬 41.梁星耀 22.小田倉康太

前鋒：77.張廣然 99.鄧嘉 10.蘇沙