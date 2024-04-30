港超聯　傑志爭冠再鬥攔路虎東方

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周三（1日）公眾假期「中銀人壽香港超級聯賽」尾場迎來「雙藍會」，東方於旺角大球場主場惡鬥「二哥」傑志。雙方上月底在首循環對碰互交白卷，加上東方近期氣勢如虹，「藍鳥」要贏波力追榜首理文的話，今場勢要出盡真功夫，球迷切勿錯過！（港台電視32及on.cc東網周三晚上6時同步直播）

東方4日內面對第2戰，主教練盧比度（Chino）承認球員難免感到疲倦，但強調球隊依然會全力以赴。上月初兩軍聯賽首循環交手，東方曾以0比0逼和傑志，比賽期間形勢不落下風，對於次循環對決Chino表示：「我哋今季對住傑志同理文兩支強隊都踢得唔錯，證明我哋嘅訓練有素，球員亦非常集中，呢場雙方都有機會贏波，但比賽當日我哋需要夠運氣，先有機會彌補實力差距。」鐘樂安仍受傷患困擾，無緣披甲。

雙方首循環碰頭一度出現球證判決爭議，但巴拉克就表示球員已忘記過去，並認為在傑志身上全取3分的目標非常接近：「今季我哋對住強隊都有穩定好表現，我哋只需要喺埋門一腳做好啲，把握好入波機會，以及繼續跟足教練Chino指示，除了要睇實米基爾之外，傑志陣中每位球員都好具質素，我哋要做好本分逐一擊敗佢哋。」

傑志剛以6球大勝香港U23，現年38歲的隊長艾里奧（Helio）先列後備下，僅踢了半場，他指體能未有太大影響，又對門將保羅、後衞費蘭度復出表示開心。球隊暫時以3分落後榜首理文，Helio強調餘下比賽沒有失分空間，對東方會全力爭勝：「今場一定難踢，因為東方戰術執行得好好，防守穩固。只要仲有機會爭標，我哋絕對唔會放棄，但首先今場要贏先。」好消息是基爾頓、羅拔圖能刑滿復出，惟上場再次傷出的明加索夫則上陣成疑。

前鋒潘沛軒上場因傷被換出，但他透露傷勢未有大礙，或可趕及披甲。球隊早前首循環對東方失分而回，「潘沛」承認進攻表現一般，今場希望做好每個細節，爭取贏波：「其實我哋嗰場都有入波機會，只係可能差最後一腳處理差少少，所以入唔到波。自己如果有機會落場，會跟教練嘅指示，集中做好每一吓逼搶、走位、傳球同射門。」

東方 4-3-3

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 27.馬高斯 8.巴拉克

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 11.黃皓雋

傑志 4-3-3

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 15.羅拔圖 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：17.米基爾 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：90.祖連奴 89.恩查 8.伊高沙托尼